سيد امين درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پنجمين مسابقات نوآوري و ابتكارات دانش‌آموزي به همت پارك علم و فناوري يزد و با همكاري ادره كل آموزش و پرورش و بنياد نخبگان و اداره كل ورزش و جوانان و اداره كل آموزش فني و حرفه‌اي استان يزد در تاريخ 25 و 26 مهرماه در سالن ورزشي شهيد صدوقي برگزار مي‌شود.

وي افزود: تفاوت مسابقات امسال با سالهاي گذشته در ايجاد رشته هاي جديد شكارچي نور، رالي، ربات همكار و هوافضا است.

درخشان بيان كرد: رشته‌هايي كه در سال گذشته برگزار شده شامل ربات فوتباليست، ربات مسيرياب، حل ماز، جنگچو و نمايشگاهي بوده كه امسال نيز دانش‌آموزان در آنها به رقابت مي‌پردازند.

وي اهداف برگزاري اين مسابقات را پرورش خلاقيت در جوانان، بالابردن روحيه اعتماد به نفس، لذت بردن نوجوانان و جوانان از شيوه‌هاي گوناگون حل مسئله و ارائه فرصت‌ مناسب براي فعاليت يادگيري چندگانه عنوان كرد.

درخشان خاطرنشان كرد: اين مسابقات از سال 89 به همت پارك پارك علم و فناوري يزد و آموزش و پرورش استان آغاز شده و تاكنون توانسته حاميان خوبي را از ميان نهادهاي استان جذب نمايد كه در اين راستا، استانداري يزد، اداره كل فني و حرفه اي استان و نخبگان استان نيز در اين مسير همراه شده‌اند.

وي شروع مسابقات را با 104 تيم عنوان كرد كه در دوره چهارم به 259 تيم افزايش يافته است.

درخشان، انجام اين مسابقات را گامي در مسير آشنايي دانش‌آموزان با فناري‌هاي نوين و تقويت مهارت‌هاي عملي و خلاقيت آنها و شناسايي استعدادها با رويكرد هوش‌هاي چندگانه برشمرد.

وي ادامه داد: علاقه‌مندان مي‌توانند جهت ثبت نام و كسب اطلاع بيشتر به سايت اين مسابقات به ادرس WWW.REGISTER.PARSANELC.COM مراجعه كنند.