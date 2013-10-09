به گزارش خبرگزاری مهر، حسينعلي معزي با اشاره به اينكه شوراي عالي آموزش و پرورش با رياست رئيس جمهور، راه‌اندازي مدارس قرآن در كشور را تصويب كرد، به دلايل راه‌اندازي مدارس قرآن اشاره كرد و گفت: اين مدارس برای معرفي يك الگو به مدارس ديگر راه‌اندازي شدند.

اين مسئول قرآني خاطرنشان كرد: بر اساس سند تحول بنيادين تمام مدارس بايد به مدارس قرآن‌ تبديل شوند و شيوه، محتوا، روش و برنامه‌هاي آن‌ها برگرفته از كتاب قرآن باشد اما در گام نخست در ابتدا برخي مدارس به‌عنوان مدارس قرآن‌ انتخاب شدند تا به‌عنوان الگو براي مدارس ديگر مطرح شوند.

وي بيان كرد: در آسيب‌شناسي كه از مدارس قرآن‌ انجام شد مواردي مانند اشكال در محتوا، آموزگار، شيوه‌هاي آموزش و دانش‌آموز مطرح شده است كه بايد در جهت رفع اين آسيب‌ها اقدام كرد.

معزي با تأكيد بر ضرورت آشنايي با ترجمه و مفاهيم قرآن گفت: هنوز انس با قرآن در جامعه ما رخ نداده است يعني ما هنوز نتوانسته‌ايم اين عادت را ‌ميان فرزندان خود ايجاد كنيم كه روزانه تلاوت قران را انجام دهند كه اين مهم بايد تمرين و تكرار شود و دانش‌آموزان به‌صورت روزانه تلاوت قرآن داشته باشند لذا مدارس قرآن را راه‌اندازي كرديم كه اين خلاء را پر كند و در اين راستا دو ساعت به كلاس قرآن مدارس قرآني اضافه شده است.

رئيس اداره گسترش فرهنگ قرآن، نماز و عترت آموزش و پرورش فارس تأكيد كرد: نبايد انتظار داشته باشيم كه تمام مشكلات مدارس قرآن كه سابقه يكساله دارد، حل شده باشد و اين امر نيازمند زمان است.

وي بیان كرد: مدارس قرآن از نظر ساختار آموزشي و پرورشي، كتاب، قوانين و مقررات مانند ساير مدارس ديگر است اما اين مدارس به عنوان مدارس خاص مطرح شده‌اند كه يكسري تفاوت‌هايي با ساير مدارس دارد بنابراين مدير، معلم، دانش‌آموز، فضا و... آن‌‌ها بايد از بهترين‌ها باشد.

300 مدرسه قرآن‌ در فارس وجود دارد

وي تصريح كرد: در استان فارس 300 مدرسه قرآني وجود دارد كه از اين 160 مدرسه برنامه‌اي قرآن و مابقي مدارس فوق برنامه قرآني هستند كه مدارس فوق برنامه‌اي قرآن به نوعي پايگاه قرآني محلات نيز محسوب مي‌شوند كه وظيفه آموزش عمومي قرآن مردم محله خود را برعهده دارند.

معزي در ادامه به تبيين انتظارات مديران مدارس پرداخت و گفت: مديران مدارس قرآني بايد الگوي عملي اخلاق اسلامي و قرآني باشند و شرايط را براي مدارس قرآني نوپا فراهم كرده و به همكاران، خانواده‌ها و دانش‌آموزان خود توجه داشته باشند و همچنين بايد در جهت تحقق اهداف قرآني در مدارس كوشا باشند.