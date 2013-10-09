برگزاری همایش جبهه پیروان خط امام و رهبری با حضور یکی از وزرای دولت

کمال سجادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر که فردا پنجشنبه همایش جبهه پیروان خط امام و رهبری برگزار می شود گفت: این همایش به منظور آسیب شناسی آنچه که در انتخابات 92 گذشت و بررسی راهکارهایی برای پیروزی در انتخابات آینده، مسائل سیاسی روز، چگونگی تعامل و کمک به دولت و همچنین برنامه ریزی برای نشست با سایر طیف های اصولگرایی به منظور دستیابی به ساز و کار وحدت از جمله محور های این نشست خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر سخنران این همایش محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و نائب رئیس مجلس شورای اسلامی است. همچنین گفته شده است که محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و یا یکی از وزرای دولت نیز از مهمانان این همایش خواهد بود.

بنابراین گزارش این همایش فردا از هشت صبح در مجتمع فرهنگی حزب موتلفه واقع در دروازه شمیران برگزار می شود.