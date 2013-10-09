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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۱:۵۹

دیانی خبر داد:

برگزیده شدن 6 طرح علمی پژوهشگاه مواد و انرژی در چهارمین جشنواره علم تا عمل

برگزیده شدن 6 طرح علمی پژوهشگاه مواد و انرژی در چهارمین جشنواره علم تا عمل

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس مرکز رشد پژوهشگاه مواد و انرژی از پذیرفته شدن شش طرح علمی پژوهشگاه مواد و انرژی به عنوان طرح های برتر در چهارمین جشنواره علم تا عمل خبر داد.

مهدی دیانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شش طرح علمی پژوهشگاه به عنوان طرحهای برتر شناخته شدند که از این تعداد سه طرح جزو 10 طرح برتر جشنواره بوده است.

وی با تأکید بر اینکه جشنواره‌ علم تا عمل وسیله و ابزار تعالی بخش خوبی برای پژوهشگران است، افزود: جشنواره علم تا عمل تلنگری برای پژوهشگران است تا بتوان علم آنها را به عملشان نزدیک کرد.

رئیس مرکز رشد پروهشگاه مواد و انرژی گفت: در جشنواره عمل تا عمل باید از حضور اساتید، دانشجویان و اعضای هیأت علمی استفاده کرد و خوشبختانه این جشنواره گامی مهمی برای عارضه بزرگ مدرک گرایی و تبدیل آن به عمل گرایی است.

دکتر دیانی تصریح کرد: فلسفه موسسات علمی و پژوهشگاه‌ها این است که زمینه عملی ساختن علم را فراهم کنند و اگر خروجی موسسه و پژوهشگاه در جامعه و آزمایشگاه مورد استفاده نگیرد باید آن ها را کنار بگذاریم.

رئیس مرکز رشد پژوهشگاه مواد و انرژی در پایان گفت: این جشنواره هر ساله و همزمان با هفته دولت برگزار می شود و در فرایند اجرایی این جشنواره و نمایشگاه بر گسترش و تعمیق همکاری و تعامل بین مراکز استانی به ویژه دفاتر استانی نخبگان، پارکهای فناوری و مراکز رشد استان ها و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری تاکید شده است.

کد مطلب 2152364

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