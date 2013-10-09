به گزارش خبرگزاری مهر، فرحدخت رنجبر اظهار كرد: درمان فرد معتاد نیازمند كار گروهی(تیم ورك) است كه با حضور روانپزشك، روانشناسان، كاردرمانگر، روانپرستار، پرستار بهداشت جامعه و... است.

وی ادامه داد: نقش پرستاران بهداشت جامعه پیگیری درمان و مشاوره‌های بعدی پس از آن است كه كاری زمان‌بر و طولانی است.

مدیر گروه بازنشسته‌ روانپرستاری دانشكده‌ پرستاری مامایی شهیدبهشتی با بیان اینکه كار تیمی كار درمانی تخصصی است، افزود: در این كار تیمی(تیم ورك) مشاوره‌ فردی، خانواده و كار درمانی انجام می‌شود كه یكی از اعضای تیم روانپرستار است از این‌رو اهمیت كار گروهی(تیم ورك) دوچندان می‌شود.

رنجبر با بیان اینكه در موارد بحرانی گروه درمانی توصیه می‌شود، گفت: اعتماد بیمار به درمانگر بستگی به كار حرفه‌ای اعضای گروه و تیم درمانی دارد اینكه یك پزشك یا پرستار تا چه اندازه نقش خود را به‌خوبی ایفا می‌كند.

وی با تاكید بر ضرورت تربیت شمار مناسبی از روانپرستاران در كشور افزود: البته كمك به درمان اعتیاد یكی از وظایف روانپرستاران است و یك روانپرستار وظایف متعدد دیگری را هم برعهده دارد.

مدیر گروه بازنشسته‌ روانپرستاری دانشكده‌ پرستاری مامایی شهیدبهشتی با اشاره به سابقه فعالیت 28 ساله در این زمینه در ادامه برای همکاری با سازمان نظام پرستاری برای ارائه‌ كاری منسجم برای تربیت پرستار اعتیاد اعلام آمادگی کرد.