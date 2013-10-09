پرونده هاي روانشناختي در مراکز ترک اعتیاد سوري تنظيم می شود

به گزارش خبرنگار، رضا قطب صبح چهارشنبه در دومين نشست علمي پژوهشي با محوريت مبارزه با مواد مخدر كه با موضوع " مطالعه اثر بخشي مدل ماتريكسي در درمان سوء مصرف مواد مخدر" و توسط واحد تحقيقات و برنامه ريزي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوي در فرهنگ سراي ترافيك مشهد برگزار شد اظهار كرد: در حال حاضر با افزايش مصرف شيشه مواجه هستيم.

وي گفت: در درمان ماتريكس به همه جوانب درمان معتادان از جمله درمان شيشه توجه شده و مراجعاني كه در طرح مداخله ماتريكس قرار مي گيرند نسبت به كساني كه در اين طرح شركت نمي كنند پيشرفت هاي بهتري داشته اند.

اين كارشناس روانشناسي با اشاره به كم رنگ شدن در مان معتادان در كلينيك هاي ترك اعتياد تصريح كرد: اغلب كلينيك ها از روانشناسان كم تجربه استفاده مي كنند و كارها بيشتر بر محور درمان با متادون صورت مي پذيرد.

وي افزود: حمايت ها از معتادان از نظر زماني بايد افزايش پيدا كند و در صورتي كه اين حمايت ها تا يكسال پس از پاك بودن فرد رها شده از اعتياد ادامه يابد شانس برگشت وي به حداقل خواهد رسيد.

قطب ضمن تاكيد بر لزوم افزايش مداخلات روانشناختي در كلينيك هاي ترك اعتياد تصريح كرد: با اينكه يكسري بازرسي ها از كلينيك هاي ترك اعتياد انجام مي شود اما بسياري از پرونده هاي روانشناختي در كلينيك هاي ترك اعتياد به صورت سوري تنظيم مي شود.

وي اظهار كرد: يكي از مشكلات ديگر ما در كلينيك هاي ترك اعتياد اين است كه در صورتي كه بر روي كارهاي روانشناختي تاكيد داشته باشيم مراجعه كنندگان به جايي ديگر مراجعه خواهند كرد.

اين كارشناس ارشد روانشناسي باليني با بيان اينكه متادون در خيلي از جاها در درمان به ما كمك كرده است اذعان كرد: متادون باعث كاهش هزينه ها دردرمان اعتياد شده اما متاسفانه تاكيد بيش از حد به مصرف متادون و دور شدن از درمان هاي روانشناختي به عنوان درمان مكمل باعث شده تا برخي از كلينيك هاي ما فقط تبديل به مكاني براي پخش متادون شوند.

وي تصريح كرد: گاهي اوقات حتي برخي از افرادي كه به منظور ترك اعتياد به كلينيك هاي ترك اعتياد مراجعه مي كنند به متادون اعتياد پيدا مي كنند و اين به دليل كار نشدن بر روي مسائل ذهني و معنوي آنان است.