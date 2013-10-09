اصغر ربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دنیای مدرن و پیشرفته امروزی آسیبی که تکنولوژی امروز بر خانواده‌ها وارد ساخته ورود ماهواره‌ها و ساخت زندگی‌های متنوع و پر طمطراقی که جز دوری همسران از یکدیگر و ضعف پایه خانواده‌ها چیز دیگری به دنبال نداشته است.

وی بیان داشت: به طور قطع وقتی خانه‌، ماشین و زرق و برق زندگی‌ها بیشتر بشود دیگر زن و شوهر هم به عقاید و افکار یکدیگر راضی نیستند و بدنبال پیشرفت و توسعه حتی در ظاهر هم می‌گردند.

عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان ابراز داشت: دور شدن خانواده‌ها از خاندان پیامبر (ص)و پیروی نکردن از رسم و رسوم آنها سبب شده که صرفا زوجین با پرداختن به ظواهر زندگی و شخصیتی یکدیگر از باطن و اصل اساسی تشکیل خانواده دور می‌شوند.

ربانی با اظهار اینکه طلاق در گذشته یک ضد ارزش به حساب می‌آمد و به همین دلیل اگر زن و شوهری با یکدیگر اختلاف داشتند هیچگاه به طلاق روی نمی‌آوردند، اضافه کرد: این در حالی است که امروزه طلاق یک ارزش است و قبح آن ریخته شده به طوری که در بیشتر موارد زن‌ها بدنبال این هستند که ابراز کنند که طلاق گرفتند نه اینکه طلاقشان داده‌اند.

عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان گفت: عدم موفقیت خانواده‌ها در همانندسازی و الگوبرداری از امامان معصوم سبب شده که امروزه طلاق روند افزایشی پیدا کند.