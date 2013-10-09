سلام زودهنگام زمستان به مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، افت دمای هوا در هفته جاری سبب سردشدن هوا، بارش برق در ارتفاعات و بارندگیها در مناطق دشت و جلگه ای شده است.

کاهش دمای هوای استان مازندران در روزهای اخیر، شعله های کرسی و بخاری را در مناطق مختلف استان روشن کرده است و سبب شده تا استان چهره زمستانی بخود گیرد.

همچنین بارش برف، ارتفاعات استان مازندران در سفیدپوش کرد و بسیاری از خانوارها را برآن داشت تا در روزهای آغازین فصل پاییز، اقدام به روشن کردن وسایل گرمایشی کنند.

کمبود سوخت از جمله دغدغه هایی است که در آستانها فصل سرما برخی خانوارهای مازندرانی با آن مواجه هستند و ضرورت برنامه ریزی بیشتر مسئولان امر در این زمینه را می طلبد.

مازندران بیش از سه هزار روستا دارد که درصد قابل توجهی از آن از نعمت گاز طبیعی بهره مند نیستند.

افت دما و بارندگیهای اخیر سبب لغزندگیهای محورهای ارتباطی مازندران شده است و کارشناسان انتظامی و راهنمایی و رانندگی بر رعایت موارد ایمنی از سوی رانندگان و مسافران تاکید می کند.

پیش بینی وضع هوای استان مازندران

بر اساس آخرين نقشــــه هاي پيش يــــابي هــــواشناسي ، وضـــعيت جوي استان مازندران در روز چهارشنبه ابری در بعضی ساعات همراه با بارندگی و وزش باد از اواخر شب با کاهش ناپایداری، وضعیت دریا مواج و طوفانی و سمت باد: شمالغربی تا جنوبغربی است، سرعت باد 4 تا 8 در برخی مناطق تا 15 متر برثانيه است.

پیشینه دمــــای هـوای امروز ساری بدون تغییر نسبت به روز گذشته به 19 درجه ســـلسیوس و کمینه دمای هواي امشب ساری نیز بدون تغییر نسبت شب گذشته به 14 درجه سلسيوس بالای صفر می رسد.

دمای هوای استان برای روز پنجشنبه نیز نیمه ابری در برخی مناطق بویژه در غرب استان ، ابری و بتدریج با کاهش ابر و در روز جمعه صاف تا نیمه ابری در اواخر روز با افزایش ابر خواهد بود.