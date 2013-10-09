به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق شجاعی صبح چهارشنبه در جلسه با هیئت مدیره کانون وکلا و هیئت مدیره مشاوران حقوقی قوه قضاییه استان کرمان گفت: وکلا باید صدیق و پایبند به سوگند وکالت بوده و چنانچه اینگونه عمل کنند می توانند اعتماد لازم را در بین افراد جامعه به وجود آورد.

وی با اشاره به حق‌الوکاله‌های بالای وکلا تصریح کرد: اکنون تنها 9 درصد پرونده‌های دادگستری کرمان با حضور وکیل و 91 درصد دیگر بدون بررسی می‌شوند.

شجاعی با اشاره به لزوم ترویج فرهنگ استفاده از وکیل تصریح کرد: باید دلایل عدم استفاده از وکیل در پرونده‌های دادگستری بررسی و رفع شود.

این مسئول قضائی گفت: عدم دسترسی مناسب به وکیل بعد از زمان انتخاب نیز یکی دیگر از عواملی است که باعث شده است مردم در پرونده های خود کمتر به سراغ وکلا بروند.

معاون قضایی و توسعه و برنامه‌ریزی دادگستری کرمان گفت: وکلا با عملکرد صحیح می‌توانند یاریگر قضات در امر قضاوت و احقاق حق باشند و البته در خصوص اعتمادسازی بین مردم و وکلا باید به گلایه های وکلا نیز توجه شود.