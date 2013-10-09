به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر رشید در جلسه‌ای که با هدف بازخوانی فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت و حضور مدیران دستگاه های اجرایی و مسوولان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همراه بود، با بیان وجوه تشابه انقلاب اسلامی ایران با قیام حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) اظهار داشت: حرکت انقلابی مردم ایران به رهبری امام راحل (ره) استمرار حرکت انبیا، اولیا و صالحان، مبتنی بر استقرار حق و عدالت و مبارزه با ظلم و طاغوت بود.

وی مهمترین هدف از قیام عاشورا را احیای امر به معروف و نهی از منکر و اجرای تعالیم انسان ساز اسلام تحت رهبری امام معصوم (ع) و همراهی اصحاب و یاران باوفای امام حسین(ع) دانست.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: در انقلاب اسلامی نیز مردم با بصیرتی مثال زدنی و تبعیت از نائب امام زمان و ولی فقیه با تاسی به فرهنگ نبوی، معارف علوی و مکتب حسینی در راستای استقرار حکومت مردم سالار دینی از جان و مال خود گذشتند و عزت و سربلندی را برای ایران اسلامی به ارمغان آوردند.

رشید با اشاره به رشادت های سربازان اسلام در طول دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: سربلندی و توفیقات امروز ایران اسلامی در عرصه های بین المللی مرهون خون شهدا، رزم رزمندگان و از خودگذشتگی ایثارگران است که ما به عنوان وارثان آنان باید در جهت تداوم راه آن ها و تحقق آرمان هایشان گام برداریم.

وی به جنگ نرم دشمن در حوزه ی جوانان که با هدف ایجاد انحطاط فکری، از خود بیگانگی و رکود آینده‌سازان کشور طراحی و دنبال می شود؛ اشاره و تصریح کرد: مهمترین ابزاری که از آن می‌توان درمقابل خنثی‌سازی توطئه دشمنان برای نسل جوان استفاده کرد ارایه الگوهای ایثار و شهادت و انتقال معارف دفاع مقدس می‌باشد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: دفاع مقدس مربوط به دوران خاص و برهه ی زمانی محدودی نمی شود بلکه باید با تبلیغ و تبیین این فرهنگ در جامعه بیش از پیش تلاش نمود که در همین راستا دائمی شدن فعالیت دبیرخانه ی ستاد گرامیداشت هفته ی دفاع مقدس و استمرار برنامه ها در طول سال در دستور کار قرار گرفته است