ارائه خدمات رایگان ورزشی به کارکنان و پرسنل نیروی انتظامی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خبیری رئیس اداره ورزش و جوانان جنوب غرب ضمن بیان این خبر افزود: به مناسبت هفته نیروی انتظامی و به خاطر پاسداشت زحمات و فداکاری هایی که پرسنل و کارکنان ناجا و کلانتری ها حوزه جنوب غرب به این مجموعه خدمات ورزشی رایگاه ارائه خواهیم کرد.

خبیری با بیان اینکه این خدمات ویژه کلانتری ها و کارکنان نیروی انتظامی در جنوب غرب تهران است خاطرنشان کرد: این تصمیم را کتبا به فرماندهان محترم کلانتری های مستقر در حوزه جنوب غرب تقدیم کردیم و همچنین به مدیران ورزشگاه های دولتی در اختیار اداره ورزش و جوانان جنوب غرب نیر ابلاغ کردی تا همکاری لازم را داشته باشند.

وی در پایان گفت: امیدواریم با ارائه این خدمت ناچیز توانسته باشیم ذره ای از تلاش های بی وقفه و فداکارانه کارکنان محترم ناجا را ارج نهاده و قدردان این عزیزان باشیم.