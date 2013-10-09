کاهش 14 درصدی دادخواست های واصله در شش ماهه نخست امسال

به گزارش خبرنگار مهر ، یونس فاتح قبل از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای معاونین با بیان این مطلب اظهار داشت: حل و فصل 41 درصد از دادخواست های واصله به این اداره کل در شش ماهه نخست امسال نسبت به زمان مشابه، به صورت سازشی صورت گرفته است.

وی افزود: از ابتدای سال تا کنون شش هزار و 421 دادخواست به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی جهت رسیدگی واصل شده است.

فاتح در ادامه از رسیدگی به بیش از 70 درصد دادخواست های واصله در هیات های حل اختلاف خبر داد و افزود: مدت زمان رسیدگی در شش ماهه نخست امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل از کاهش پنج روزه در هیات های تشخیص برخوردار است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در ادامه اظهار داشت: دادخواست های واصله به این اداره کل در شش ماهه سال 92 نسبت به سال گذشته از کاهش 14 درصدی برخوردار است.