وقوع 50 درصد تصادفات چهارمحال و بختياري در محورهای روستایی/ بيشترين آمار تصادف در جاده لردگان

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه رفیعی پيش از ظهر چهارشنبه در همایش راهوران محله شهرستان سامان با بیان اینکه 50 درصد تصادفات در محور های فرعی و روستایی صورت گرفته است، اظهار داشت: بیشتر تصادفات در جاده های روستایی رخ می دهد.

وی با بیان اینکه این همایش در راستای آموزش دهیاران در جهت ارتقاء فرهنگ ترافیک در تمامی شهرستان های استان برگزار می شود، بیان داشت: این آموزش ها در راستای کاهش تصادفات و تخلفات راهنمایی و رانندگی است.

رفیعی با اشاره به اینکه طرح ویژه موتور سیکلت سوران مزاحم در حاشیه زاینده رود و پل زمانخان اجرا شده، بیان داشت: در راستای کاهش تصادفات باید در دو مکان پل عابر پیاده و گذر گاه پیاده رو در این مکان در راستای جلوگیری از عدم تردد عابرین در خیابان پل زمانخان نصب شود.

وی با بیان اینکه علت اصلی بیشتر تصادفات عدم رعایت قوانین توسط رانندگان در جاده ها است، اذعان داشت: هر دو روز یکبار یک نفر کشته و پنج نفر مجروح در استان رخ می دهد.

رفیعی عنوان کرد: بیشترین تصادفات در جاده بروجن و لردگان صورت می گیرد.

فرمانده پلیس راه چهار محال و بختیاری با بیان اینکه در بحث آموزش بیاد مسئولین توجه بیشتری داشته باشند، عنوان کرد: اکثریت جاده های استان غیر استاندار است.