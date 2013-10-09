به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن واحدی در جلسه کارگروه زائران پیاده استان که با حضور معاون هماهنگی امور زائران استانداری برگزار شد گفت: مسوولیت تشکیل کمیته زیرساختی با دفتر فنی استانداری و مسوولیت راه اندازی کمیته فرهنگی و تبلیغات برعهده دفتر امور فرهنگی زائران قرار دارد.

وی ادامه داد: مدیران کل این دفاتر بایستی حوزه ی وظایف و اختیارات این کمیته هارا جهت ارایه و تصویب در جلسه آینده ی کارگروه تدوین کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه کمیته زیرساخت ها، کمیسیون های دوگانه امداد و ایمنی و سلامت را با مسوولیت اداره کل حمل و نقل و پایانه ها و کمیسیون تسهیلات و پشتیبانی و اسکان را با مسوولیت جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده تشکیل خواهد داد، گفت: کمیته امور فرهنگی و تبلیغات نیز ساختار اجرایی را دنبال خواهد کرد.

واحدی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته جهت استقبال از زائران پیاده در سال جاری افزود: امسال بسته های فرهنگی در دو سطح تهیه می شود که یک قسمت از آن در بین راه و توسط جمعیت خدمتگزاران و بخش دیگر توسط شهرداری مشهد و با نظارت فرمانداری آماده و بین زائران توزیع خواهد نمود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با بیان این که تشرف زائران پیاده به مشهد الرضا از پنج محور سرخس، فریمان، تربت حیدریه، گناباد، سبزوار و قوچان صورت می گیرد، اظهار داشت: گروهی متشکل از نمایندگان دفتر فنی استانداری، ادارات کل راه و شهرسازی و حمل و نقل پایانه های استان و هلال احمر از ایستگاه های ایجاد شده در این مسیرها بازدید خواهند داشت و وضع موجود را با هدف برنامه ریزی برای رسیدن به شرایطی بهتر بررسی می کند.

محمد مهدی اعلایی معاون هماهنگی امور زائران استانداری خراسان رضوی نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه بخش دولتی در زمینه ارایه خدمات به زائران پیاده نقش نظارتی دارد، تصریح کرد: در این راستا مسوولیت اصلی برعهده سازمان های مردم نهاد و خیران است و دستگاه‌های اجرایی نیز وظیفه نظارت و پشتیبانی بر حُسن خدمت رسانی به زائران را بر عهده دارند.

وی لزوم نگاه فرا استانی به مبحث زائران پیاده ی بارگاه منور رضوی را ضروری دانست و بیان کرد: به منظور جذب کمک‌های خیران از سراسر کشور برگزاری گردهمایی هایی با حضور مسوولان کاروان ها و تقدیر از افراد برتر در این حوزه موثر خواهد بود.

وی تقویت امکانات رفاهی بهداشتی در ایستگاه های بین راهی را مورد تاکید قرار داد و گفت: بخشی از هزینه‌های لازم جهت ایجاد این زیرساخت ها از محل بودجه زیارت تامین خواهد شد.

گفتنی است در این جلسه مقرر شد به سبب نزدیک شدن به ماه محرم و صفر از این پس جلسات کارگروه هر 15 روز یک بار برگزار و احکام لازم برای اعضای کارگروه صادر می شود.