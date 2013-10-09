به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی احمدی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت نوسازی شبکه آبرسانی تصریح کرد: ترمیم و نوسازی شبکه‌های توزیع آبرسانی ضمن اینکه موجب کاهش تلفات آب بر اثر پوسیدگی و فرسودگی لوله‌ها می‌شود موجب مصرف بهینه آب توسط مشترکین وبرطرف شدن مشکلات بهداشتی آن خواهد شد.

وی با بیان اینکه شبکه آبرسانی پایگاه هوایی بوشهر قدمتی طولانی دارد بیان کرد: لوله‌های توزیع آب در پایگاه هوایی که اکنون فرسوده و پوسیده است از قدمت بالایی برخوردار است که بعضا مشترکین در مصرف ضمن اینکه از کاهش فشار روبه‌رو هستند دچار مشکلات بهداشتی نیز است.

قائم مقام شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر تصریح کرد: با توجه به فرسودگی شبکه آبرسانی پایگاه هوایی بوشهر با توافق ایجاد شده میان پایگاه و شرکت آبفای استان ، کار بازسازی در دستور کار قرار گرفت.

احمدی با بیان اینکه در فاز اول 20 کیلومتر از لوله‌های توزیع آب تعویض و ترمیم می‌شود افزود: برای اجرای این طرح که یکسال به طول می‌انجامد 23 میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است

وی گفت: در این مدت اصلاح 20 کیلومتر شبکه توزیع آب، 1500 فقره ازانشعاب آب پایگاه هوایی بوشهرنیز نوسازی می‌شود.