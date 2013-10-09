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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۳:۰۴

احمدی خبرداد:

ترمیم و تعویض لوله‌های آبرسانی پایگاه هوایی بوشهرآغاز شد

ترمیم و تعویض لوله‌های آبرسانی پایگاه هوایی بوشهرآغاز شد

بوشهر – خبرگزاری مهر: قائم مقام شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: عملیات ترمیم و تعویض لوله‌های آبرسانی در منطقه مسکونی پایگاه هوایی بوشهر با تامین اعتبارات لازم آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی احمدی  پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت نوسازی شبکه آبرسانی تصریح کرد: ترمیم و نوسازی شبکه‌های توزیع آبرسانی ضمن اینکه موجب کاهش تلفات آب بر اثر پوسیدگی و فرسودگی لوله‌ها می‌شود موجب مصرف بهینه آب توسط مشترکین وبرطرف شدن مشکلات بهداشتی آن خواهد شد.

وی با بیان اینکه شبکه آبرسانی پایگاه هوایی بوشهر قدمتی طولانی دارد بیان کرد: لوله‌های توزیع آب در پایگاه هوایی که اکنون فرسوده و پوسیده است از قدمت بالایی برخوردار است که بعضا مشترکین در مصرف ضمن اینکه از کاهش فشار روبه‌رو هستند دچار مشکلات بهداشتی نیز است.

قائم مقام شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر تصریح کرد:  با توجه به فرسودگی شبکه آبرسانی پایگاه هوایی بوشهر با توافق ایجاد شده میان پایگاه و شرکت آبفای استان ، کار بازسازی در دستور کار قرار گرفت.

احمدی با بیان اینکه در فاز اول 20 کیلومتر از لوله‌های توزیع آب تعویض و ترمیم می‌شود افزود: برای اجرای این طرح که یکسال به طول می‌انجامد 23 میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است

وی گفت: در این مدت اصلاح 20 کیلومتر شبکه توزیع آب، 1500 فقره  ازانشعاب آب پایگاه هوایی بوشهرنیز نوسازی می‌شود.

 

کد مطلب 2152420

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