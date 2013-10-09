بیست و یکمین دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در آذربایجان غربی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر بختیاری اعلام كرد: صبح امروز بیست و یکمین دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در آذربایجان غربی از سوی حجت الاسلام منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری افتتاح شد.



وی افزود: در راستای دسترسی آسان تر و سریع تر مردم به نهادهای قضایی و به موجب برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، امروز شاهد افتتاح یکی دیگر از دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان آذربایجان غربی بودیم.



بختیاری تصریح کرد: راه اندازی دفاتر استانی ما همچنان ادامه دارد و ما شاهد افتتاح تعداد دیگری از دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در برخی استان‌های کشور خواهیم بود.



گفتنی است، تاکنون دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان های اصفهان، یزد، گلستان، همدان، کرمانشاه، خراسان رضوی، کردستان، گیلان، آذزبایجان شرقی، شیراز و مرکزی راه اندازی شده است.

همچنين رئيس ديوان عدالت اداري امروز با مديران حقوقي دستگاههاي اجرايي استان ديدار خواهد داشت.