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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۴:۵۵

به مناسبت هفته کودک/

نمایشگاه" آداب و رسوم شهرمن" در شهر سامان افتتاح شد

نمایشگاه" آداب و رسوم شهرمن" در شهر سامان افتتاح شد

سامان – خبرگزاری مهر: نمایشگاه آداب و رسوم شهر من به مناسبت هفته کودک در این شهر افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه آداب رسوم شهر من  پيش از ظهر چهارشنبه با موضوعات پخت آش کشک، جیهزیه برون عروس، پاتختی داماد، سر طوبا برای عروس؛ نمایشگاه نقاشی و نشریه دیواری و ... در مرکز کانون پرورش کودک و نوجوان شهر سامان برگزار شد.

فرماندار شهرستان سامان در حاشيه اين مراسم با بیان اینکه در راستای آموزش کودک و نوجوانان باید کار های پایه ای و اساسی صورت پذیرد، بیان داشت: آسیب پذیری در زمان گذشته کمتر بوده و در حال حاضر با توجه به آثار مخرب بازي های رایانه اي و ... آسیب پذیری در جامعه افزایش یافته و مشورت با بزرگتر کمتر شده است.

اسفنديار قربانی تاكيد كرد:  مقصود از اجرای چنین نمایشگاه های شناخت نسل چهارم با اصالت و هویت خود و آشنایی با فرهنگ و رسوم است.

وی با بیان اینکه باید برای کودکان و نوجوانان باید  برنامه ها دارای تنوع باشد، عنوان کرد: بحث معنوی کم رنگ است و باید محور معنوی پرورش داشته باشد.

قربانی با اشاره بر اینکه آداب رسوم انبیاء به بچه ها آموزش دهید و استعداد یابی داشته باشید، اذعان داشت: آموزش های شما باید به صورت غیر مستقیم و موثر صورت گیرد و در بحث های اعتقادی پررنگ تر وارد شوید.

کد مطلب 2152434

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