شبکه های ماهواره برای گمراهی جوانان تلاش زیادی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حیدری صبح چهارشنبه هفدهم مهر ماه در همایش بزرگ مرزنشینان که به میزبانی فرماندهی مرزبانی خوزستان در مهمانسرای الغدیر برگزار شد با بیان اینکه ما کشور، نظام و مردم بی نظیری داریم، اظهارکرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان افتخار جهان تشیع به شمار می رود.



وی افزود: مردم معتقد و وفادار ما به خصوص مرزنشینان غیور ما از هر جهت شایسته تکریم و تجلیل هستند زیرا در زمان جنگ تحمیلی حدود 80 درصد جنگ در خوزستان بود اما بصیرت عشایر و مرزنشینان خوزستان که با حداقل امکانات از مرزها دفاع کردند و اجازه تجاوز به دشمن را ندادند.



آیت الله حیدری تصریح کرد: بر اساس آماری که بنیاد شهید ارایه می دهد 16 هزار شهید از استان خوزستان و 7 هزار شهید از سایر استان ها جان خود را در راه دفاع از کشورمان فدا کردند و با این آمار می توان گفت که بیش از 50 درصد از این شهدا عشایری بودند که با تمام ظرفیت از ناموس وطن در مرز های خوزستان حضوری موثر داشتند.



نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: شهید علی هاشمی، ربیع ها، سبحانی ها، موسوی ها و آلبوغبیش ها و خیلی های دیگر از فرماندهان برجسته عشایر استان بودند که نقش موثری در دوران دفاع مقدس داشتند.



وی بیان کرد: هرچه از غیرت و شایستگی این عزیزان گفته شود بازهم کم است و روز به روز عزم و جذم عشایر بیشتر می شود و همین جوانان عشایر ما در بسیج و مساجد هستند که توطئه های دشمن را خنثی می سازند.



آیت الله حیدری تصریح کرد: خوشحالیم که افراد مسن به خوبی توانستند در این چند سال فرهنگ خودشان را به بهترین شکل به جوانان خود انتقال دهند و جا دارد از آن ها قدردانی کرد.