معضلات اینترنت و ماهواره از طریق آموزش والدین قابل کنترل است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا زارعی ظهر چهارشنبه در نشست هم انديشي کارکنان آموزش و پرورش با نیروی انتظامي شهرستان بهار، اظهار داشت: آموزش و پرورش بستر مناسبي براي اطلاع رساني است تا از این طریق بتوان خانواده ها را با آسیب های ماهواره و اینترنت آشنا کرد.

زارعي با بیان اینکه نيروي انتظامي يکي از ارکان لازم براي ايجاد امنيت اجتماعي و ناامن کردن فضاي وقوع جرم توسط بزهکاران است، عنوان داشت: اراده پولادين‌، داشتن روحيه سلحشوري، ‌دين‌داري و اخلاق‌مداري مهم‌ترين شاخصه کارکنان نيروي انتظامي است.

زارعی با بيان اينکه نظم و امنيت از ضرورت‌هاي حيات اجتماعي است، افزود: امنيت اصلي‌ترين نياز جامعه است.

رويکرد پليس فرهنگي است

وي با بیان اینکه رويکرد پليس، رویکردی فرهنگي است و بايد همه دست به دست هم دهيم تا نظم و امنيت را در شهرستان حاکم کنيم و از این طریق به توسعه برسيم، گفت: مردم به دليل وجود آرامش، آسايش و امنيت در جامعه قدردان نيروي انتظامي هستند و از عملکرد نيروي انتظامي رضايت مطلوبي دارند.

علي زارعي با اشاره به سخت و طاقت‌فرسا بودن وظايف نيروي انتظامي عنوان داشت: نيروي انتظامي هميشه آماده‌باش و خدمت‌رسان مردم است و با تلاش بي‌دريغ خود آسايش و آرامش را به ارمغان آورده است.

وي اظهار داشت: تعامل مطلوبي بين آموزش و پرورش و نيروي انتظامي وجود دارد و در راستاي آگاه سازي آمادگي داريم نشستهاي تخصصي در مدارس برگزار شود.

نيروي انتظامي در سايه ولايت و رهبري‌ و منويات رهبری آسایش و آرامش را در جامعه ایجاد کرده است

زارعی عنوان داشت: امروز نيروي انتظامي در سايه ولايت و رهبري‌ و منويات رهبر فرزانه انقلاب با اقتدار کامل نعمت آسايش و آرامش را به عنوان نخستين ضرورت‌ها‌ي هر جامعه ايجاد کرده ودر سطح مدارس و عبور و مرور دانش آموزان عملکرد نيروي انتظامي شهرستان بهار قابل تقدير است.