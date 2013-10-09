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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۳:۲۳

یک نماینده مجلس:

ابهاماتی در مورد عملکرد مدیریتی گزینه وزارت ورزش و جوانان وجود دارد

ابهاماتی در مورد عملکرد مدیریتی گزینه وزارت ورزش و جوانان وجود دارد

عضو هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی با اشاره به سوالات و ابهاماتی که در خصوص عملکرد مدیریتی صالحی امیری وجود دارد گفت: شفافیت وزیر پیشنهادی وزیر ورزش و جوانان در رفع ابهامات موجود رای اعتماد نمایندگان به وی در مجلس را می سازد.

اسماعیل جلیلی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان گفت: عملکرد سیاسی وزرای پیشنهادی برای نمایندگان مورد توجه است، سوالات و ابهاماتی پیرامون دوره عملکرد مدیریتی صالحی امیری وجود دارد.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نمایندگان به عملکرد سیاسی وزرای پیشنهادی توجه بیشتری دارند، سوالات و ابهاماتی نیز پیرامون دوره عملکرد مدیریتی صالحی امیری وجود دارد.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شفافیتی که وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان برای رفع این ابهامات و سوالات داشته باشد، رای نمایندگان در جلسه رای اعتماد را می سازد.

وی با اشاره به توان مدیریتی و سوابق صالحی امیری در مدیریت فرهنگی گفت: سوابق مدیریتی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان از خصوصیات مثبت ایشان است که می تواند در وزارت ورزش و جوانان موثر باشد.

جلیلی یکی از انتقادات نمایندگان به صالحی امیری را ورزشی نبودن وی خواند و گفت: وزرا پیشین ورزش و جوانان نیز اکثرا رویکرد و سابقه ورزشی نداشتند و شاید عدم وابستگی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به یک حوزه ورزشی از مزایای مدیریتی ایشان باشد زیرا در آینده متهم به جانب داری از رشته خاص ورزشی نخواهند شد.

کد مطلب 2152451

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