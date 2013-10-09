200 روزه 14 میلیارد دلار بنزین سوخت/ هزینه ساخت 8 پالایشگاه 6 ماهه دود شد

به گزارش خبرنگار مهر، متوسط مصرف بنزین ایران که از آن به عنوان دماسنج اقتصاد کشور یاد می شود از ابتدای سالجاری تاکنون با ثبت رشدی حدود 7.5 درصدی به مرز 70 میلیون لیتر در روز رسیده است.



از این رو با وجود بهره‌برداری از طرح جدید بنزین‌سازی پالایشگاه تبریز و افزایش یک میلیون لیتری تولید بنزین کشور اما هنوز هم تراز تولید و مصرف بنزین کشور منفی است به طوری‌که تولید روزانه 7 تا 10 میلیون لیتر بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی ادامه دارد.



در شرایط فعلی ظرفیت تولید بنزین در پالایشگاه های نفت کشور حدود 66 تا 67 میلیون لیتر در روز است که با بهره برداری از طرح جدید بنزین سازی پالایشگاه اصفهان این ظرفیت تا مرز 70 میلیون لیتر در روز قابل افزایش است.



در این بین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی روز گذشته با انتشار گزارشی از افزایش یک میلیارد لیتری مصرف بنزین ایران در 200 روز نخست سالجاری خبر داده و تاکید کرده است: در مجموع از ابتدای سالجاری تاکنون حدود 13.7 میلیارد لیتر از این فرآورده استراتژیک نفتی در کشور مصرف شده است.



در شرایط فعلی هزینه تولید، انتقال، ذخیره‌سازی و توزیع هر لیتر بنزین استاندارد در ایران با احتساب قیمت‌های فوب خلیج فارس حدود یک دلار برآورد می‌شود که حاکی از افزایش یک میلیارد دلاری هزینه‌های مصرف بنزین از ابتدای سالجاری تاکنون در کشور است.



به عبارت دیگر از ابتدای سالجاری تاکنون حدود 14 میلیارد دلار بنزین با احتساب قیمت‌های فوب خلیج فارس در کشور مصرف شده است که این معادل کل سرمایه گذاری‌های انجام گرفته در طول سه سال گذشته به منظور اجرای طرح های بهینه سازی، توسعه و بهبود کیفیت پالایشگاه‌های موجود نفت است.



شرکت ملی پالایش و پخش نفتی از ابتدای برنامه پنجم تاکنون حدود 14 میلیارد دلار برای توسعه، اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و بهبود فرآیند تولید در پالایشگاه‌های نفت تهران، شازند، بندرعباس، لاوان، اصفهان و آبادان سرمایه‌گذاری کرده که کل این مبلغ در طول مدت 200 روز نخست سالجاری توسط ناوگان خودروهای کشور دود شده است.



همزمان با رشد افسار گسیخته مصرف بنزین در کشور اما تاکنون اقدامات قابل توجه‌ای به‌منظور فرهنگ سازی و اطلاع رسانی توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به عنوان متولی توزیع بنزین در کشور انجام نشده است.



از این رو پیش بینی می شود در صورتی که حدود 5 تا 10 درصد معادل 5 تا 10 میلیون لیتر در مصرف بنزین کشور با اجرای روش‌های فرهنگ‌سازی، اطلاع رسانی و آموزشی صرفه جویی می شد هزینه‌های ساخت یک پالایشگاه کوچک با حجم سرمایه گذاری یک میلیارد دلار بازگشت داده می شد.



در همین حال با وجود توقف طرح‌های فرهنگ‌سازی و بهینه سازی در مصرف سوخت توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، هم اکنون روند اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای پرمصرف فرسوده هم با سرعتی لاک پشتی انجام می‌شود.

از حدود پنج سال گذشته تاکنون حدود 1.2 میلیون دستگاه خودروی فرسوده از ناوگان حمل و نقل کشور خارج شده است که با اسقاط این تعداد خودرو، حدود 2.5 تا سه میلیون لیتر از رشد مصرف بنزین کشور کاسته شده است.