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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۳:۲۲

عظمایی خبر داد:

حجم صادارت فرش دستباف افزایش می یابد/ جلوگیری از به یغما رفتن هنر صنعت ملی ایران

حجم صادارت فرش دستباف افزایش می یابد/ جلوگیری از به یغما رفتن هنر صنعت ملی ایران

تبریز – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی از افزایش حجم صادرات فرش دستباف با حمایت صندوق صادرات ایران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد جعفر عظمایی قبل از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: صندوق ضمانت صادرات ايران آمادگي حمايت حداكثری خود از صادرات فرش ايراني را اعلام کرده است.

وی افزود: در بیست و دومین نمایشگاه فرش دستباف تهران راه كارهاي حمايت از صادرات اين صنعت و هنر ناب ايراني بررسی شد و امید است بتوانیم با حمایت صندوق ضمانت صادرات ایران حجم صادارت فرش دستباف استان را  افزایش دهیم.

عظمایی با اشاره به  قيمت بالاي تمام شده فرش دستباف و وجود رقباي خارجي از هند، پاكستان، چين، تركيه و غيره كه اغلب از فرش ايراني كپي برداري می کنند، اظهار داشت: باید با رفع موانع و مشکلات نگذاریم این کشورها هنر صنعت ملی ما را به یغما ببرند.

وی تصریح کرد: طبق اظهارات مدير عامل صندوق ضمانت صادرات ايران طي سال گذشته فعالان اين عرصه از گروه كالايي فرش و صنايع دستي تنها 13 ميليون  و 500 هزار دلار از خدمات صندوق بهره مند شده اند در حاليكه براي حمايت از اين صنعت، ظرفيت لااقل  20 برابري براي توسعه صادرات آن در صندوق وجود دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي فرش و حضور تجار استانی فرش در نمايشگاه هاي بين المللي را براي توسعه بازارها بسيار سودمند عنوان کرد.

کد مطلب 2152458

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