استاندار خراسان جنوبی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه صبح امروز هیئت دولت که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان برگزار شد، با پیشنهاد وزارت کشور و موافقت هیئت وزیران "وجه ‌الله خدمتگزار" استاندار خراسان جنوبی انتخاب و معرفی شد.

خدمتگزار معاونت استانداري تهران، معاونت در بخش­هاي مختلف سازمان بهزيستي کشور، فرمانداري کرج و قوچان، مديرکل ثبت احوال خراسان، معاونت سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران، همچنين چندين مسئوليت قضايي و… را در کارنامه خود دارد.

وجه الله خدمتگزار ۵۴ ساله مهندس عمران و کارشناس ارشد مديريت دولتي است.