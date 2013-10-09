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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۳:۲۲

با تصویب هیئت دولت/

استاندار خراسان جنوبی معرفی شد

استاندار خراسان جنوبی معرفی شد

بیرجند – خبرگزاری مهر: با تصویب هیئت دولت "وجه ‌الله خدمتگزار" استاندار خراسان جنوبی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه صبح امروز هیئت دولت که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان برگزار شد، با پیشنهاد وزارت کشور و موافقت هیئت وزیران "وجه ‌الله خدمتگزار" استاندار خراسان جنوبی انتخاب و معرفی شد.

خدمتگزار معاونت استانداري تهران، معاونت در بخش­هاي مختلف سازمان بهزيستي کشور، فرمانداري کرج و قوچان، مديرکل ثبت احوال خراسان، معاونت سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران، همچنين چندين مسئوليت قضايي و… را در کارنامه خود دارد.

 وجه الله خدمتگزار ۵۴ ساله مهندس عمران و کارشناس ارشد مديريت دولتي است.

کد مطلب 2152467

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