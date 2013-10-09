به گزارش خبرگزاری مهر، اذنالله خدایی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای تبلیغ استان افزود: امسال برنامههای ماه محرم با حضور اقشار مختلف مردم، هیئتهای مذهبی و سایر تشکلهای فرهنگی و دینی به بهترین شکل ممکن برگزار میشود.
وی با بیان اینکه همایش بزرگ علما و مبلغین در آستانه ماه محرم در زنجان برگزار میشوداظهار داشت: در سال جاری نیز همانند سالهای گذشته اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اعزام مبلغ و روحانی به همه نقاط استان تلاش میکند پوشش تبلیغی استان به بهترین شکل ممکن توسعه دهد.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان تصریح کرد: در استان زنجان تلاش میشود همه اعزامها از طریق شورای تبلیغ استان صورت گیرد تا از ناهماهنگی و موازی کاریها جلوگیری شود.
حجت الاسلام خدایی با اشاره به اینکه در ماه محرم سال جاری روحانیون به تبیین واقعه عظیم عاشورا و تاثیر آن بر نهضتهای اسلامی میپردازند گفت: عاشورا درس بزرگ ایثار، شهادت و از خود گذشتگی انسانهایی است که در مقابل ظلم و ستم به پا خاستند و حماسهای ماندگار در تاریخ بشریت ثبت کردند.
وی ادامه داد: برگزاری همایش علما و مبلغین در آستانه محرم و همایش هیئتهای مذهبی و کانون مداحان از دیگر برنامههای اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان در ماه محرم است.
مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: در ماه محرم سال جاری تلاش میشود با برنامههای آموزشی مناسب آسیبهای موجود در عزاداریها به حداقل ممکن برسد.
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