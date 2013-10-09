کشفیات مواد مخدر شش ماه گذشته استان همدان معادل دو سال اخیر است

سرهنگ علی اصغر خرم روی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شش ماه گذشته سال جاری 11 تن و 400 کیلو گرم انواع مواد مخدر در استان همدان کشف شده است که این میزان معادل تمام کشفیات دو سال گذشته است.

خرم روی با بیان اینکه کشف قتل و سرقت در استان همدان پنج درصد از میانگین کشوری جلوتر است، عنوان داشت: این نشان از تلاش و کوشش نیروی انتظامی استان جهت ایجاد امنیت اجتماعی و برقرای نظم و آسایش در جامعه است.

نهاوند یکی از امن ترین شهر های استان همدان است

وی افزود: تلاش و کوشش نیروی انتظامی شهرستان نهاوند در سال گذشته و میزان کشفیات پلیس مبارزه با مواد مخدر نهاوند در شش ماه گذشته باعث شده است شهرستان نهاوند یکی از امن ترین شهر های استان همدان باشد.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی نیروی انتظامی استان همدان با اشاره به اینکه مسئله نیروی انتظامی از حساسیت فوق‌العاده‌ای برخودار است چرا که نیروی انتظامی حافظ امنیت و نظم پایدار کشور است، گفت: امنیت از بدو تولد انسان تا زمان فوت در زندگی مردم نقش دارد و در سایه نظم و امنیت است که رشد و تعالی و پیشرفت کشور تامین می‌شود.

علی اصغر خرم روی بیان داشت: نقش نیروی انتظامی در کشف جرائم و پیشگیری از وقوع جرم، اجرای عدالت و قانون، مبارزه با اعتیاد، قاچاق کالا و مبارزه با اخلاگران نظم و امنیت یک نقش اساسی و مهم است.

خرم روی با بیان اینکه بخش مهمی از امنیت پایداری که امروز در سطح کشور ایجاد شده به واسطه زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای مخلص و جان‌برکف انتظامی است، اظهار داشت: این مهم موجبات برقراری نظم و آرامش کشور در زمینه‌های مختلف را فراهم آورده است.