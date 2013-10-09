تلفات تصادفات رانندگی درون شهری لرستان 50 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پرویز حسینی ظهر دوشنبه در همایش همیاران پلیس و فرهنگیاران اظهار داشت: طی شش ماه نخست سالجاری تلفات در تصادفات رانندگی درون شهری در استان لرستان 50 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه میزان تلفات در تصادفات رانندگی درون شهری در استان لرستان از سال 85 تا امسال سیر نزولی داشته است عنوان کرد: به طور حتم فرهنگسازی بین مردم در رابطه با ضرورت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی رانندگی نقش بسزایی در این زمینه داشته است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان با اشاره به همکاری همیاران پلیس با نیروی انتظامی لرستان تصریح کرد: خوشبختانه همکاری همیاران پلیس و همچنین فرهنگیاران موجب شده ما شاهد نظم و انظباط ترافیکی در شهرها، معابر و خیابانهای استان باشیم.

