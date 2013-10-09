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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۳:۳۴

سرهنگ حسینی خبر داد:

تلفات تصادفات رانندگی درون شهری لرستان 50 درصد کاهش یافت

تلفات تصادفات رانندگی درون شهری لرستان 50 درصد کاهش یافت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان از کاهش تلفات 50 درصدی تصادفات رانندگی درون شهری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پرویز حسینی ظهر دوشنبه در همایش همیاران پلیس و فرهنگیاران اظهار داشت: طی شش ماه نخست سالجاری تلفات در تصادفات رانندگی درون شهری در استان لرستان 50 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه میزان تلفات در تصادفات رانندگی درون شهری در استان لرستان از سال 85 تا امسال سیر نزولی داشته است عنوان کرد: به طور حتم فرهنگسازی بین مردم در رابطه با ضرورت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی رانندگی نقش بسزایی در این زمینه داشته است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان با اشاره به همکاری همیاران پلیس با نیروی انتظامی لرستان تصریح کرد: خوشبختانه همکاری همیاران پلیس و همچنین فرهنگیاران موجب شده ما شاهد نظم و انظباط ترافیکی در شهرها، معابر و خیابانهای استان باشیم.
 

کد مطلب 2152481

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