به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم علی جنتی، خطاب به محمد منصور کوشش آمده است: نظر به سوابق فرهنگی و تجربیات رسانه‌ای جنابعالی، به موجب این حکم به سمت «مدیر کل رسانه‌های خارجی» منصوب می‌شوید.

امید می‌رود با استعانت از خداوند متعال و بهره‌گیری از نیروهای شایسته و کارآمد در زمینه سیاستگذاری و نظارت بر عملکرد رسانه‌های خارجی و موسسات خدمات رسان به آنان، اجرای سیاست‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای در خارج کشور و گسترش همکاریهای حرفه‌ای میان رسانه‌های داخلی و خارجی و انجام سایر امور محوله موفق و موید باشید.

لازم به یادآوری است، اداره‌کل رسانه‌های خارجی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد از حدود یک سال قبل (2 آبان 1391) مدیرکل نداشت و به صورت سرپرستی توسط محمدناصر حقیقت اداره می‌شد.