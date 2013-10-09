برنامه پیش فروش اینترنتی بلیت قطار/ خرید بلیت از سایت جوپار و رجاء

علی کاظمی منش در گفتگو با مهر با اشاره به پیش فروش اینترنتی بلیت قطارهای شرکت رجاء و جوپار، گفت: پیش فروش اینترنتی بلیت قطار از دو سامانه WWW.RAJA.IR و WWW.JOOPAR.COM به فروش می رسد.

وی افزود: مسافران می توانند بلیت کلیه مسیرها را از طریق سایت شرکت رجا تهیه کنند همچنین شرکت جوپار بلیت قطار در مسیرهای تهران - مشهد، تهران - بندرعباس، تهران - کرمان - زاهدان و کرمان - مشهد را از طریق سایت به فروش می رساند.

مديركل تنظيم و نظارت بر بازار راه آهن جمهوري اسلامي ايران با بیان اینکه مسافرانی که قصد خرید اینترنتی بلیت را دارند با مراجعه به این دو سایت می توانند بلیت تهیه کنند، اظهار داشت: از صبح روز 22 مهرماه ساعت 8 صبح پیش فروش اینترنتی بلیت جوپار و ساعت 10 صبح بلیت قطارهای مسافری رجاء شروع می شود. کاظمی منش تصریح کرد: این بلیت ها برای حدفاصل اول آبان تا 30 آبان به فروش می رسد.