آموزش قرآن به کودکان همدانی در هفت موسسه

حجت الاسلام محمد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بهترین زمان آموزش قرآن دوران کودکی افراد است.

وی با بیان اینکه خواندن قرآن موجب آرامش روح انسان می شود، عنوان داشت: امروزه بیان قصه های قرآنی برای کودکان و نوجوانان در مدارس قرآنی و مهدهای قرآن در روحیه و تربیت قرآنی آنها بسیار تاثیر گذار است.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان ادامه داد: آموزش های مختلفی مانند آموزش قرآن با اشاره و حفظ آن، حفظ از طريق مهدهاى قرآن و آموزش همزمان مفاهيم، آموزش قرآن از طريق نمايش و قصه گويى، آموزش حفظ از طريق برقرارى كودك با كودك، قصه گويى با استفاده از مفاهيم قرآن، نقاشى با استفاده از مفاهيم قرآن، استفاده از كتابهاى رنگ آميزى با استفاده از آيات از جمله آموزش های قرآنی برای کودکان است.

حجت الاسلام محمد جمشیدی با بیان اینکه آموزش های قرآنی از اهداف اصلی تبلیغات اسلامی شهرستان همدان است، بیان داشت: قرآن کتاب انسان ساز بوده و در تمام مراحل زندگی انسان تاثیر دارد.

وی با بیان اینکه تابستان امسال 12 هزار نفر ساعت برنامه قرآنی در شهرستان همدان اجرا شده است، گفت: قرآن بهترین راهنمای والدین برای تربیت فرزندان و کودکان خود در همه برهه های زندگی است.

جمشیدی از فعالیت هفت موسسه قرآنی در شهر همدان برای آموزرش کودکان خبر داد و بیان داشت: آموزش قرآن در سطوح مختلف حفظ، تجوید و قرائت و روخوانی یکی از اهداف اصلی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان است.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان با تاکید بر اینکه آموزش قرآن به کودکان و نوجوان در شکل گیری شخصیت قرآنی آنها بسیار تاثیر گذار است، ابراز داشت: آموزش قرآن و تلاوت و قرائت آن باید در اولویت برنامه های خانواده برای فرزندان خود باشد چرا که قرآن بهترین راهنما برای همه انسانها به ویژه در سن کودکی است.