به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه "گذری بر خاطره﻿ها و رنگ﻿ها" شامل آخرین نقاشی﻿های معصومه قرابکلو زارع است که 19 مهرماه افتتاحیه خود را پشت سر خواهد گذاشت.

از این هنرمند تا به حال چندین نمایشگاه گروهی در تهران برگزار شده است که می﻿توان به نمایش آثارش در گالری﻿های گلستان، مهرین و جشنوراه هنرهای تجسمی جوان اشاره داشت.

زارع در مقدمه﻿ای بر نمایشگاه خود آورده است: "تصاویرکودکی که من در آن زیسته بودم و حالا دگرگون شده در تصرف رنگ و سایه﻿هایی عاریتی همانند تکه﻿هایی پیدا شده از پیکر ازلی رویای آغازین زیستن. زیستنی که گویی تنها در خیال عصر ما قابل تفسیر بود، در ملغمه﻿ای از خلق دیگرگون شده﻿ای ازآثار دیگر و اکنون استحاله خاطرات عصری که از آن می﻿گذریم بی﻿دریغ ..." .

نمایشگاه گذری با خاطره﻿ها و رنگ﻿ها تا 1 آبان﻿ماه ادامه خواهد شد و علاقه﻿مندان برای مشاهده این آثار می﻿توانند از ساعات 15 الی 19 به محل گالری آسا واقع در خیابان دولت، چهارراه کاوه، ابتدای وارسته، شماره 49، طبقه دوم، واحد 9 مراجعه نمایند. گالری در روزهای سه﻿شنبه و جمعه (23 و 26 مهرماه) تعطیل است.