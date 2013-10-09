هدف گذاری برای کسب 100 میلیارد تومان از فروش مستقیم محصولات نانو

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه ثریا، سه شنبه شب با موضوع «معرفی محصولات فناوری نانو و شرکت های دانش بنیان» از شبکه اول سیما روی آنتن رفت. در این برنامه مجری «ثریا» به گفتگو با دکتر علی محمد سلطانی مدیر دبیرخانه ستاد فناوری نانو پرداخت.

او در ابتدای برنامه «ثریا» با اشاره به سابقه طرح فناوری نانو در ایران گفت: اسفند 79 در مرکز همکاری های فناوری تازه مشغول به کار شده بودم که نامه ای از دفتر رئیس جمهور به مرکز رسید. سابقه نامه اینطور بود که یکی از ایرانیان خارج نشین به مرحوم دکتر ابتکار پیشنهاد داده بود که به فناوری نانو توجه بیشتری شود. مرحوم ابتکار هم این پیشنهاد را به رئیس جمهور انتقال داده بود و رئیس جمهور هم تحقیق و بررسی در این مورد را به مرکز همکاری های فناوری ارجاع داد. همانجا بود که من با اسم نانو آشنا شدم و به مسئولین اعلام کردم فناوری نانو فقط یک پروژه نیست، بلکه یک جریان است.

سلطانی در بخش دیگری از برنامه ثریا در مورد صنعتی شدن محصولات نانو اظهار داشت: ما باید به جریان علم وفناوری و چرخه آن به درستی نگاه کنیم. هر فناوری یک زمان عرضه و یک زمان تقاضا دارد. معمولاً برای فناوری های نوظهور باید مدت زمانی را مناظر تقاضا بمانیم. فناوری نانو هم یک جریان نوظهور است و به مفهوم فناوری بیشتر از پانزده سال سابقه ندارد و اکنون دنیا در حال تبدیل فناوری نانو به صنعت است.

وی ادامه داد: از کشورهای دیگر که به ایران مراجعه می کنند از اهمیتی که به تجاری سازی این فناوری داده شده، تعجب می کنند. هنوز هیچ رتبه بندی در بخش محصول و صنعت نانو انجام نشده و اساساً تعریفی از محصول نانو وجود ندارد. در کشور ما امسال حدود 100 میلیارد تومان از فروش مستقیم محصولات نانویی به دست آمده است. یک بخشی از محصولات ما به تجهیزات بازمی گردد که به دلیل برگزاری نمایشگاه ساخت ایران رشد خوبی داشت.

سلطانی افزود: قطعاً چیزی که نانو را باید در کشور مطرح کند این است که اثرات این فناوری در جامعه و اقتصاد به خوبی دیده شود. هدف گذاری سال 92 چیزی کمتر از 100 میلیارد تومان بود که مطمئنیم امسال این مبلغ محقق خواهد شد. انتظار داریم با توجه به اینکه فناوری های زیادی در مسیر رشد هستند، تا دو سه سال آینده به مبلغی حدود 4-5 برابر این عدد برسیم.

مدیر دبیرخانه ستاد فناوری نانو در ادامه گفتگوی تلویزیونی خود گفت: ما کشور بزرگی هستیم که با توجه به جمعیت زیادی که داریم برنامه های ترویجی زیادی در زمینه فناوری نانو در حال انجام است. تمام مردم باید با نانو آشنا شوند و با شناختی که کسب می کنند در آینده با محصولات نانو آشنا شوند. از نظر صنعتی باید بگویم که صنعت بهداشتی و صنعت الکترونیک و صنعت ساختمان و نساجی استفاده های خوبی از فناوری نانو داشته اند.

وی در بخش دیگری از «ثریا» گفت: کار ستاد فناوری نانو با ترویج شروع شد اما امروز پس از ده سال باشگاه دانش آموزی نانو تشکیل شده و خانواده ها از این طریق می توانند کودکان خود را با فناوری نانو آشنا کنند. جا دارد رسانه ها نیز بیشتر به موضوع فناوری نانو بپردازند.

سلطانی اظهار داشت: اگر یک فناوری تا مرحله توسعه فناوری پیش آمده، دستگاه های مختلف می توانند وارد موضوع شوند و این فناوری را به سمت صنعت بکشند. دستگاه های دولتی و بخش خصوصی باید وارد عمل شوند و امکان تست محصول را فراهم کنند. مثلاً در مورد تست ماسک های بهداشتی، وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست می توانند وارد عمل شوند و بستر تست این محصول را فراهم کنند و در ادامه به اقتصاد فناوری نانو کمک کنند.

وی افزود: فناوری نانو جریانی است که قطعاً تا سال 2050 ادامه دارد. در واقع چشم انداز اصلی فن آوری نانو در آن سال دیده خواهد شد و با این تفاسیر باید بگوییم امروز در ابتدای راه نانو هستیم. در نهایت می توانیم نتیجه بگیریم که حوزه فناوری نانو علاوه بر اینکه هنوز جای کار داریم، فرصت کافی هم برای پرداختن به آن داریم. وظیفه دولت سیاست گذاری است. ما باید در حوزه علم و فناوری بازنگری کلی داشته باشیم و سیاست گذاری هایمان را در حوزه مختلف مشخص کنیم.

از دیگر بخش های پخش شده در این سری برنامه «ثریا» معرفی محصولات برخی از شرکت های دانش بنیان در برابر دوربین «ثریا» بود.