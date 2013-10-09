اعلام آخرين وضعيت وبا در كشور/ 38 نفر از 214 مبتلا ایرانی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر محمود نبوی افزود: از تعداد 214 نفر كل مبتلايان به بيماري وبا در كشور، 175 نفر از اتباع افغاني، 1 نفر از اتباع پاكستاني و 38 نفر ايراني است.

وی ادامه داد: تعداد مرگ و میرها همان 6 نفر مهاجران خارجی غیرقانونی بوده اند که به دلیل عدم مراجعه به مراکز درمانی فوت شده اند.

نبوی با تاكيد بر اين مطلب كه اپيدمي وبا در کشورهای افغانستان و پاكستان بوده است، افزود: بيماري وبا بيشتر از طريق كارگران افغاني و پاكستاني به كشور وارد شده است و ايراني هايي كه به بيماري وبا مبتلا شده اند بيشتر كساني هستند كه در تماس مستقيم با اتباع افغاني بوده اند و البته همگی آنها درمان شده اند.

وی گفت: اكثر موارد ابتلا به بيماري وبا مربوط به مهاجران غیرقانونی وارد شده به دو استان سيستان و بلو چستان و كرمان است.

نبوی تاكيد كرد: در هر هفته گذشته هيچ موردي از ابتلا به وبا در تهران گزارش نشده است.