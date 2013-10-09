توسعه پایدار با اصلاح افکار میسر می شود/ حمایت از سرمایه گذاران ارس ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر ، محسن خادم عرب باغی قبل از ظهر چهارشنبه در آئین معارفه اش در منطقه آزاد ارس در جمع سرمایه گذاران و مسئولان استانی و کشوری، تقویت روحیه خودباوری در بدنه منطقه آزاد ارس را امری ضروری دانست و گفت: ارس مزیتی مهم برای آذربایجان شرقی و شمالغرب کشور بوده و همگان بر آن اذعان دارند.

وی با بیان اینکه حمایت از سرمایه گذاران فعلی و آینده ارس با قوت بیشتری ادامه خواهد داشت، گفت: ارس مزیتی سود آور و امتیازی ارزشمند برای توسعه تولید و افزایش اشتغال پایدار در شمالغرب کشور است و لازم است تکریم سرمایه گذاران بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

عرب باغی بر لزوم تکریم سرمایه گذاران و صاحبان فکر تاکید کرد و افزود: استقبال و احترام به سرمایه گذاران و انسان های صاحب فکر و اندیشه موجب به وجود آمدن فضای اطمینان و آرامش می شود که لازم است بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت: وجود افکار تنگ نظر مانع از رشد و پویایی در سیستم شده و مشکلاتی متعددی به وجود می آورد.

محسن خادم عرب باغی در ادامه افزود: کشورهای توسعه یافته با تغییر و اصلاح امور و فرایندهای غلط و ناکار آمد تولید، تجارت، بازرگانی و تمام عرصه های فعالیتی خود را ارتقاء داده اند.

وی همچنین ادامه داد: همکاری و همدلی مردم و مسئولین سایر نهادها و سازمان ها در کشور، استان و شهرستان و از همه مهم تر همکاری مردم منطقه عوامل مهم و اساسی در ادامه راه مسیر توسعه ارس خواهد بود.