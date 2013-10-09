البرز در تولید داروهای دامی از رتبه های برتر کشور است

اصغر برائی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تولید داروهای دامی در استان البرز اظهار داشت: این استان در حوزه تولید و تامین داروهای دامی در کشور در وضعیت خوبی قرار دارد و از مجموع 70 کارخانه فعال تولید دارو در کشور 25 کارخانه در البرز مستقر است.



وی گفت: حدود 750 میلیارد تومان معادل یک سوم سرمایه گذاری در حوزه تولید داروهای دامی در کشور در البرز انجام شده که رقم قابل توجه و بسیار خوبی است و میزان سرمایه در گردش آن به حدود 550 میلیارد تومان می رسد.



برائی نژاد با اشاره به تولید بالغ بر 400 قلم انوع داروهای دامی از آنتی بیوتیک تا سموم ضدعفونی کننده در البرز یادآور شد: نزدیک به 20 درصد داروهای دامی کشور در استان البرز تولید و تامین می شود.



به گفته مدیرکل دامپزشکی استان البرز با احتساب تولید انواع واکسن و سرم های دامی در موسسه رازی در کرج می توان گفت این استان از لحاظ حجم سرمایه در گردش تولید دارو و واکسن در کشور جزء استانهای برتر است.



وی اظهار داشت: این حجم تولید دارو و واکسن در البرز ضمن صادرات قابل توجه کمک بسیار موثری به سلامت فرآورده های دامی می کند تا دام و تغذیه سالمتری در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.

صادرات دارو و فرآورده های دامی به کشورهای همجوار



برائی نژاد حجم صادرات دارو و واکسنهای دامی از البرز به کشورهای همجوار را بیش از سه میلیون دلار و میزان صادرات انواع فرآورده های دامی شامل تخم مرغ، عسل، میگو، جوجه یکروزه و غیره را حدود هفت هزار تن برآورد کرد.



وی همچنین گفت: هم اکنون بیش از 90 درصد نیاز کشور به داروهای دامی در داخل تامین می شود و اگر نیازی باشد در 10 درصد باقیمانده است.



مدیرکل دامپزشکی استان البرز اظهار داشت: این حجم صادرات علاوه بر ارزآوری بسیار و ایجاد اشتغال نشانه رونق اقتصادی و توسعه پایدار کشور است.



برائی نژاد تاکید کرد: تلاش می کنیم جایگاه خود را از نظر تولید دارو و فرآورده های دامی در میان کشورهای همجوار تثبیت کنیم.

