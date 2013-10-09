فروش غیر قانونی سوخت به زیرساخت های اقتصادی ضرر می زند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نظر پور صبح چهارشنبه درهمایش بزرگ مرزنشینان که به میزبانی فرماندهی مرزبانی خوزستان درمهمانسرای الغدیر برگزارشد، اظهار کرد: این همایش برای اولین بار در سطح استان با چنین کیفیتی برگزار شد و امیدوارم بتوانیم برای آگاه سازی مرز نشینان چنین همایش هایی را تداوم بخشیم.



وی افزود: اکنون نزدیک به 700 کیلومتر مرز آبی و خشکی متنوع در استان داریم که تاکنون جهت تامین امنیت و معیشت مردم مرزنشین اقدامات خوبی صورت گرفته و برنامه های متعدد دیگری نیز برای رفع مشکلات مرزنشینان در دستور کار خود داریم.



فرمانده مرزبانی خوزستان ادامه داد: همچنین در مباحث کشاورزی، ماهیگیری، دامداری و سایر امورات مرزنشینان نیز با صورت جدی پیگیر مسایل و مشکلات هستیم تا بتوانیم شرایط خوبی را نیز در این زمینه برای مرزنشینان فراهم کنیم.



نظرپور در خصوص قاچاق کالا و سوخت از مرز های استان گفت: مدتی است که قاچاق سوخت از حوزه آبی شروع شده و با توجه به اینکه فروش غیر قانونی سوخت به زیرساخت های اقتصادی ما ضرر زیادی می زند، در 6 ماه اخیر نزدیک به سه میلیون لیتر سوخت قاچاق توسط نیروهای مرزبانی و دریابانی کشف و از خروج آن ها جلوگیری شده است.



وی تصریح کرد: همچنین در بحث خروج احشام و ورود کالای غیر مجازنیز اقدامات خوبی تاکنون صورت گرفته است.



فرمانده مرزبانی خوزستان بیان کرد: در حال حاضر با همکاری اعضای شورای تامین انتظامی وسایر نیروهای نظامی اقدامات خوبی در جهت تامین امنیت مرزها صورت گرفته و اکنون آرامش خوب و ایده عالی بر مرزها حاکم است.

