سعید آذری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تیمداری ذوبآهن در لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور اظهار داشت: با نظر هیئت مدیره باشگاه ذوبآهن، بازگشت تیمهای منحل شده این باشگاه در دستور کار ما هستند و ما در این زمینه تصمیمگیریهای لازم را انجام دادیم تا تیم بسکتبال ذوبآهن را به لیگ برتر بازگردانیم.
وی با بیان اینکه در برنامه میانمدت ذوبآهن، بازگشت این باشگاه اصفهانی به دوران اوج در دستور کار قرار گرفته، افزود: در این زمینه تیم بسکتبال ذوبآهن که سالها در مسابقات لیگ برتر افتخارآفرینی کرده در دستور کار ما قرار گرفت و ما تلاش کردیثم که این تیم را به لیگ برتر بازگردانیم.
مدیرعامل باشگاه ذوبآهن اصفهان بیان داشت: بازگشت بسکتبال ذوبآهن در سال نخست برای بازسازی تیم و در سالهای آینده با هدف رسیدن به رتبههای بالای جدول ردهبندی و در نهایت قهرمانی این تیم بوده و ما تلاش میکنیم که تیم بسکتبال ذوبآهن را به روزهای اوج خود بازگردانیم.
وی با اشاره به فرصت اندک این باشگاه برای جمع کردن بازیکنان تیم بسکتبال ذوبآهن خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه زمان بسیار اندکی برای بازگشت تیم ما به لیگ برتر باقی مانده و ما فرصت چندانی برای بستن تیم نداریم، به بازگشت تیم اکتفا میکنیم و مطمئنم که همه جامعه بسکتبال کشور از بازگشت بسکتبال ذوبآهن به لیگ برتر خوشحال هستند.
آذری در پایان گفت: ذوبآهن از فصل گذشته امتیاز خود را داشت و ما نیز پس از مذاکره با مسئولان فدراسیون امتیاز خود را بازگرداندیم تا بتوانیم از این فرصت برای رسیدن به دوران اوج خود استفاده کنیم.
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