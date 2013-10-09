16 طرح پيشگيرانه براي جلوگيري از وقوع جرم در نهاوند اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مولوی ظهر چهارشنبه در مراسم بهره برداری از این کلانتری در منطقه شهرک شهید حیدری اظهار داشت: با رایزنی و مکاتبات پیگیر فرمانداری و نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی و مسئولین امنیتی و انتظامی استان و کشور در صدد هستیم جایگاه انتظامی شهر ستان نهاوند را ارتقا دهیم.

مجتبی مولوی گفت: با افتتاح این کلانتری شهرنهاوند به دوقسمت تقسیم می شود و مسائل و برنامه های امنیتی و انتظامی توسط دو کلانتری 11 و 12 انجام خواهد شد که می تواند به برقراری امنیت و ایجاد آسایش در شهرستان نهاوند کمک مضاعفی کند.

مولوی افزود: راه اندازی پلیس راهور شهر فیروزان به تصویب رسیده و در حال حاضر مراحل اختصاص زمین برای احداث ساختمان پلیس راهور منطقه فیروزان در حال انجام است.

وی اظهار داشت: برای راه اندازی کلانتری شماره 12 از لحاظ تأمین نیروی انسانی و تجهیزات مشکلی وجود ندارد اما برای احداث ساختمان این کلانتری باید زمین مناسبی در نظر گرفته شود.

فرماندار شهرستان نهاوند عنوان کرد: میزان کشف مواد مخدر در نهاوند در 6 ماه نخست امسال بیش از 80 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دارد و در شش ماه نخست امسال 266 نفر از قاچاقچیان مواد مخدر در نهاوند دستگیر و همراه پرونده تکمیلی تحویل محاکم قضایی شدند.

مجتبی مولوی با اشاره به کشف بیش از 388 کیلوگرم انواع مواد مخدر در نهاوند در 6 ماه نخست امسال توسط مأموران مبارزه با مواد مخدر که بخش قابل توجهی از آن تریاک است، گفت: با تلاش شبانه‌روزی نیروهای خدمتگزار انتظامی در نهاوند و همکاری مردم و خانواده‌ها با این نیرو، میزان کشفیات مواد مخدر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 80 درصد افزایش داشته است.

مولوی رويکرد اجتماعي و پيشگيرانه را محور انجام ماموريت هاي انتظامي در سطح شهرستان عنوان کرد و گفت: با توجه به اينکه در رويکرد پيشگيرانه همکاري مردم امري لازم است لذا با همکاري اقشار مختلف در شش ماه اول امسال 16 طرح پيشگيرانه براي جلوگيري از وقوع جرم اجرا شده که نقش اثر گذاري را در کاهش جرائم اجتماعي داشته است.