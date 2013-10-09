اصلاح و تربیت زندانیان بدون فعالیتهای فرهنگی امکانپذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیمی ظهر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگی زندانهای استان افزود: با توجه به شعار تربیتی در سازمان زندانها نقش وجایگاه برنامه های فرهنگی پس از امنیت در زندانها بسیار مهم وحیاتی و حائز اهمیت است.

وی بیان داشت: شورای فرهنگی نیز هر ماه به منظور تبیین نقش و جایگاه بر نامه های فرهنگی در جلوگیری از رفتارهای پر خطر در ستاد کاهش آسیب برگزار می شود.

رحیمی اظهار داشت: توجه بیشتر به امور فرهنگی و آموزشی و همچنین اشتغال و حرفه آموزی در زندانها ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه سیاستهای سازمانی حول نگهداری صحیح زندانیان و پرداخت به اصلاح و تربیت آنان تعیین شده است، افزود: زندانی باید تحت پوشش برنامه های وفعالیتهای فرهنگی، ورزشی و آموزشی روزانه باشد.

رحيمي مهمترين وظيفه متوليان فرهنگي در زندانها را تقويت اعتقادات مذهبي و گسترش امور اعتقادي زندانيان عنوان کرد.

رحیمی افزود: پايبندی به آموزه های دینی و داشتن تقیدات مذهبی سد محکمی در برابر آسیب های اجتماعی، انحرافات اخلاقی و تاثیرات تهاجم فرهنگی است.

مدير كل زندانهای کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: برنامه ها واهداف عاليه سازمان علاوه بر تأمین امنیت، مقوله اصلاحي وتربيتي آن است كه می بایست هریک با کار دلسوازنه وصادقانه، خود را یک سفیر فرهنگی در عرصه تربیت افراد مجرم و خطاکار در زندان دانسته و برای تغییر رفتار آنان تلاش مضاعفی داشته باشد.

اکبر محبی افزود: براي كاهش فشار و جلوگيري از رفتارهاي پرخطر در زندانها انجام بيش از پيش كارهاي فرهنگي با توصیه های ریاست سازمان با اولویت دادن به برنامه هاي قرآني و نماز لازم وضروری است.

وی بیان داشت: زندانی نباید به واسطه متهم و زندانی بودن از حقوق طبیعی خود محروم شود بلکه باید از برنامه های تعیین شده بر اساس آئین نامه ها و بخشنامه های صادره بهره مند شود.

محبی تصریح کرد: باید با برنامه ریزیهای مدون در مسائل فرهنگی، آموزشی، اعتقادی، مسئله بهداشت و درمان، مرخصی، آزادی و عفو، ملاقات و... نهایت همکاری، تعامل و مساعدت اعمال شود.

وی اظهار داشت: از آنجائيكه جايگاه كار در زندانها يك جايگاه خاص بوده، مي طلبد كه با نگاه متعالي تري كار کرده و با عدالت و بر اساس ضوابط و مقررات وظايف خود را انجام دهيم.