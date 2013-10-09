به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت در جمع خبرنگاران با اشاره به دستور جلسه امروز هیات وزیران، گفت: امروز به سه موضوع اساسی در هیات وزیران پرداخته شد که معرفی دو معاون رئیس جمهور آقای شریعتمداری به عنوان معاون اجرایی و خانم ملاوردی به عنوان معاون امور زنان و خانواده و انتخاب3 استاندار برای استانهای خوزستان، خراسان جنوبی و فارس از این موارد بوده است.

وی همچنین بررسی وضعیت دریاچه ارومیه را از دیگر موضوعات مطرح در جلسه امروز هیات وزیران نام برد و گفت: در این جلسه کارگروه نجات دریاچه ارومیه که با دستور رئیس جمهور به منظور متوقف کردن بحران این دریاچه تشکیل شده بود، گزارشی از روند کار خود ارائه کرد و 19 طرح را برای نجات دریاچه ارومیه پیشنهاد داد که این طرح ها مورد موافقت هیات وزیران قرار گرفت.

سخنگوی دولت با اشاره به 19 طرح کارگروه نجات دریاچه ارومیه، گفت: در 28 مرداد کارگروهی از سوی روحانی و هیات وزیران در ارتباط با دریاچه ارومیه تشکیل شد و این کارگروه تاکنون جلسات متعددی را برای بررسی وضعیت دریاچه ارومیه برگزار کرده و امروز به ارائه گزارش پرداختند.

وی افزود: در این جلسه از سوی این کارگروه 19 طرح پیشنهاد شد که مورد تایید نیز قرار گرفت که این 19 طرح را می‌توان در سه گروه خلاصه کرد، در حال حاضر ورود آب به دریاچه ارومیه با موانعی روبروست و یکسری از طرح‌ها در راستای رفع این موانع بود.

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: در خصوص متوقف کردن سدهای مختلف بر روی دریاچه ارومیه نیز در این جلسه تاکید شد؛ چرا که استمرار این موضوع باعث ادامه بحران و فاجعه زیست محیطی خواهد بود و تاکید شد که این موضوع در ارتباط با دریاچه ارومیه متوقف شود.

وی افزود: در این جلسه بر مطالعه و سرعت بخشیدن به انتقال آب به دریاچه ارومیه تاکید شد و آقای رئیس‌جمهور این کارگروه و وزارت نیرو را در این ارتباط مامور کردند که با فوریت بیشتر در این ارتباط اقدام کنند و براساس اختیارات اصل 127 و 128 تا هر چه زودتر جلوی فاجعه زیست محیطی در ارتباط با این دریاچه گرفته شود.

نوبخت همچنین با بیان این‌که رودخانه‌های زاینده رود، کارون و هامون نیز با مشکلاتی روبرو هستند، البته نه به ابعاد دریاچه ارومیه، گفت: این رودخانه‌ها نیز با مشکلاتی روبرو هستند و قرار شد کارگروه‌های متناسب با مشکلات آن‌ها ایجاد شود.

سخنگوی دولت همچنین با اشاره به دیدار روز گذشته رئیس جمهور با جمعی از نخبگان برتر کشور، گفت: رئیس جمهور در این جلسه به وزرا و معاونین رئیس جمهور تاکید کردند که از ظرفیت‌های نخبگان جوان به نحو شایسته در دستگاه‌های دولتی استفاده شود.

نوبخت در بخش دیگری از صحبت‌های خود با خطاب به اهالی رسانه گفت: که نظرات دولت در ارتباط با مسائل مختلف از طرف سخنگوی دولت یا وزرای مربوطه در ارتباط با وزارتخانه‌هایشان اعلام می‌شود.

وی در این خصوص توضیح داد:‌ در هفته گذشته و همچنین گاهی اوقات مشاهده می‌شود که برخی از جراید نوشتاری را به عنوان تیتر انتخاب می‌کنند و می‌گویند که دولت در مورد فلان مساله این نظر را دارد،بعد از تحقیق متوجه می‌شویم که مثلا فردی با یک وزیر یا مسوولی صحبت کرده و این برداشت را از صحبت وزیر یا مسوول داشته و آن را به عنوان نظر دولت بیان کرده است.

نوبخت همچنین در مورد تغییر ساعات کار ادارات گفت: در جلسه هفته گذشته هیات دولت آن چه که در ارتباط با ساعات کار کارکنان محترم هیات دولت مورد توجه ما بود، تعداد و یا میزان ساعات کاری بود. در قانون مدیریت خدمات کشوری 44 ساعت بیان شده و از ابتدای انقلاب تاکنون 44 ساعت بوده است. در سال‌های گذشته چندین بار به دلایل وضعیت اقلیمی و جوی بعضا تغییراتی در میزان ساعات کاری ایجاد شده و در راستای کاهش آلودگی هوا تعداد ساعات کار کم شده، ولی بعد از آن که وضعیت اقلیمی به حالت عادی برگشته تعداد ساعت کار به حالت قبل برنگشته است.

سخنگوی دولت افزود: ما تلاش کردیم که برنامه زمانبندی ساعت کار هیچ آشفتگی و اخلالی در برنامه‌های پیشین ایجاد نکند و همان رویه‌ای که در گذشته بوده است را مجددا اعلام کرده‌ایم و در واقع تلاش کرده‌ایم که شروع کار و پایان کار ادارات موجب تراکم نشود.برنامه زمان‌بندی این میزان ساعت کار را برعهده خود دستگاه‌ها گذاشته‌ایم.

نوبخت همچنین در جواب سوالی در مورد روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت، گفت: قانون هدفمند سازی یارانه ها در 5 ماه آینده و تا پایان سال 92 طبق همین روال فعلی ادامه می یابد.

وی افزود: در خصوص این‌که روش فعلی قابل استمرار است یا خیر و باید مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها چگونه باشد بررسی‌های لازم را انجام می‌دهیم و چهار گروه برای این کار تعیین شده‌اند.

سخنگوی دولت با تاکید بر این‌که پرداخت یارانه‌ها باید متناسب با درآمدها باشد، ‌گفت: در حال حاضر همه خانواده‌ها با درآمدهای مختلف از یارانه یکسان برخوردار می‌شوند در حالیکه عدالت ایجاب می‌کند از منابعی که به خانواده‌هایی پرداخت می‌شود که به آن نیاز ندارند در جای بهتری بهره گرفته شود.

وی با اشاره به این‌که بیش از 35 هزار میلیارد تومان بین خانواده‌ها تقسیم می‌شود، تصریح کرد: برای برخی خانواده‌ها عدد 45 هزار و 500 تومان قابل توجه است، اما برای برخی دیگر از خانواده‌ها این رقم تاثیری در زندگی‌شان ندارد پس یک گروه در حال مطالعه است که دهک‌های ثروتمند را به چه ترتیب شناسایی کنیم و گروهی نیز بررسی می‌کند که تاثیر افزایش قیمت حامل انرژی چه تاثیری در تورم و اقتصاد خانواده دارد.

نوبخت با اشاره به این‌که کارگروه‌های ما فعالانه همه ابعاد را بررسی می‌کنند تا مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال 93 اجرا شود،ادامه داد: تمام تلاش ما این است روند کار به نوعی باشد که کمترین آثار سوء و آشفتگی در برنامه زندگی مردم داشته باشد و ما اعتقاد داریم باید پرداخت یارانه‌ها همراه با عدالت باشد و موضوع عدالت در پرداخت یارانه‌ها به دهک‌های مختلف رعایت شود پس از دولت انتظار نمی‌رود که بدون مطالعه کافی وارد عمل شود و باید همه راهکارهای مختلف را در جهت رضایت مردم مورد بررسی قرار دهد تا قانون اجرا شود و هدف ما در لایحه بودجه 93 که در چند ماه آینده تقدیم مجلس خواهد شد روشن است.

وی در جواب سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که در جلسه دیشب نمایندگان مجلس با شما که موضوع آن اجرای هدفمندی یارانه‌ها بوده است، چه گذشته، گفت: دیشب با نمایندگان جلسه‌ای نداشتم.

سخنگوی دولت همچنین در جواب سوالی در مورد انتخاب استانداران گفت: آقایان مقتدایی برای استان خوزستان، خدمتگزار برای خراسان جنوبی و احمدی برای استان فارس انتخاب شده‌اند.

نوبخت همچنین در جواب سوال خبرنگار دیگری در مورد مشکلات تورم 40 درصدی در ایران، اظهار کرد: در هیچ جلسه‌ای نیست که در هفته تیم اقتصادی دولت با حضور شخص رییس‌جمهور بحث مهار و تقلیل تورم را در آن مطرح نکند و در حال حاضر بودجه‌ریزی ما به شکلی انجام می‌شود که بدانیم آثار تصمیمات پولی و مالی ما در زندگی مردم به چه نحو خواهد بود و مردم از قبل مطلع باشند، بنابراین تاکیدرئیس‌جمهور به تیم اقتصادی بخصوص معاونت برنامه‌ریزی این بود که رقم قابل توجهی از نرخ تورم کاهش یابد.

وی در جواب سوال دیگری مبنی بر صحبت‌های پورمحمدی در مورد ارسال پرونده موسوی و کروبی به شورای عالی امنیت ملی، گفت: قطعا گزارش وزیر محترم دادگستری را رد نمی‌کنم، اما آنچه اتفاق می‌افتد حتما اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سخنگوی دولت در جواب سوالی در مورد دستور پرواز مستقیم ایران آمریکا که از سوی رییس‌جمهور مطرح شده است، گفت: دستور بررسی و اجرایی شدن این کار داده شده است و هرگونه اقدامی در چارچوب منافع ملی سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران قابل قبول باشد را انجام می‌دهیم.

نوبخت همچنین در رابطه با مساله حضور آقای روحانی در دانشگاه تهران در هفته پیش‌رو، گفت: این برنامه هنوز قطعی نشده است.

وی همچنین در ارتباط با دعوت عربستان از رئیس جمهور برای شرکت در حج گفت: راجع به این مساله هنوز تصمیمی گرفته نشده است و مطمئن باشید در صورتی که تصمیمی گرفته شد قبل از آنکه شما سوال کنید گزارش خواهیم داد.