فرستنده شبکه دیجیتال در سرابله به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علی عسگری ظهر چهارشنبه در این آیین افزود: با توجه اینکه ایام چهلمین روز درگذشت مرحوم هادی شریفی بود این فرستنده به نام مرحوم هادی شریفی نام گذاری شد وامیدواریم که خداوند روح ایشان را متعالی کند.

وی اضافه کرد: با ارتقا فرستنده های جدید بهره مندی مردم مناطق مختلف استان از شبکه دیجیتال از 40 درصد به 60 درصد افزایش یافته است.

این مسئول اظهار داشت: علاوه بر این ایستگاه، ایستگاه های دیگری به بهره برداری خواهد رسید امیدواریم با تلاش هایی که در آینده نزدیک خواهد شد بتوانیم آن را از 60 درصد به حد بالاتری برسانیم و حد 90 درصدی که در برنامه هست را محقق کنیم.

معاون توسعه فناوری رسانه ملی ادامه داد: برای اجرای این تعداد طرح روی هم 65 میلیارد ریال هزینه شده است.