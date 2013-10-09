هشدار آتش سوزی در جنگلهای آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پیرمرادی در خصوص آتش سوزيهاي اخير بدليل افزايش بادهاي فصلي هشدار داد و افزود: به دليل افزايش بادهاي فصلي و خشك بودن مراتع احتمال آتش سوزي بر اثر سهل انگاري انساني بسيار بالا است و همه عرصه نشينان بايد تمامي جوانب ايمني را در هنگام حضور در عرصه هاي مرتعي را رعايت کنند.

وی با بیان اینکه به دليل خشك بودن مراتع از يك سو و وجود بادهاي فصلي از سوي ديگر ضريب افزايش خطر در مراتع را افزايش مي دهد، گفت: یگانهاي گشت و مراقبت يگان حفاظت اداره كل در سطح شهرهاي استان در حالت آماده باش قرار داشته و به محض وصول گزارشات مردمي از طريق تلفن و يا ساير موارد در محل حضور يافته و با كمك ارگانهاي ذيربط اقدام به اطفا حريق مي کنند.

وی ادامه داد:اكثر آتش سوزيهايي كه در طي ماههاي گذشته اتفاق افتاده ناشي از سهل انگاري افراد بوده كه به سرعت با اعزام نيروها به محل، اقدامات لازم انجام شده و آتش سوزيهاي رخ داده اطفا شده که اميدواريم طي هفته ها و ماههاي آتي شاهد آغاز بارندگيهاي فصلي باشيم.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی ادامه داد: طي ماههاي گذشته 100 هكتار از عرصه هاي مرتعي آذربايجان غربي در نقاط مختلف استان دچار آتش سوزي شد كه به همت و تلاش نيروهاي اداره كل منابع طبيعي و يگان حفاظت همه اين آتش سوزيها مهار شده است.

پیرمرادی یادآور شد: تجهيز ادارات منابع طبيعي شهرستانها به وسايل اطفا حريق از ضروري ترين درخواستها و تقاضا ها ابوده كه اميدواريم مسئولان ارشد استاني و شهرستاني نسبت به اين موضوع اهتمام ورزيده، تا همه يگانهاي حفاظت مستقر در شهرستانها با اقتدار كامل با آتش سوزيهاي احتمالي در مراتع و جنگلها مقابله کنند.