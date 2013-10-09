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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۶

پیرمرادی هشدار داد:

هشدار آتش سوزی در جنگلهای آذربایجان غربی

هشدار آتش سوزی در جنگلهای آذربایجان غربی

ارومیه- خبرگزاری مهر: مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی نسبت به احتمال وقوع آتش سوزی در جنگلهای استان در این فصل از سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پیرمرادی در خصوص آتش سوزيهاي اخير بدليل افزايش بادهاي فصلي هشدار داد و افزود: به دليل افزايش بادهاي فصلي و خشك بودن مراتع احتمال آتش سوزي بر اثر سهل انگاري انساني بسيار بالا است و همه عرصه نشينان بايد تمامي جوانب ايمني را در هنگام حضور در عرصه هاي مرتعي را رعايت کنند.

وی با بیان اینکه به دليل خشك بودن مراتع از يك سو و وجود بادهاي فصلي از سوي ديگر ضريب افزايش خطر در مراتع را افزايش مي دهد، گفت: یگانهاي گشت و مراقبت يگان حفاظت اداره كل در سطح شهرهاي استان در حالت آماده باش قرار داشته و به محض وصول گزارشات مردمي از طريق تلفن و يا ساير موارد در محل حضور يافته و با كمك ارگانهاي ذيربط اقدام به اطفا حريق مي کنند.

وی ادامه داد:اكثر آتش سوزيهايي كه در طي ماههاي گذشته اتفاق افتاده ناشي از سهل انگاري افراد بوده كه به سرعت با اعزام نيروها به محل، اقدامات لازم انجام شده و آتش سوزيهاي رخ داده اطفا شده که اميدواريم طي هفته ها و ماههاي آتي شاهد آغاز بارندگيهاي فصلي باشيم.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی ادامه داد: طي ماههاي گذشته 100 هكتار از عرصه هاي مرتعي آذربايجان غربي در نقاط مختلف استان دچار آتش سوزي شد كه به همت و تلاش نيروهاي اداره كل منابع طبيعي و يگان حفاظت همه اين آتش سوزيها مهار شده است.

پیرمرادی یادآور شد: تجهيز ادارات منابع طبيعي شهرستانها به وسايل اطفا حريق از ضروري ترين درخواستها و تقاضا ها ابوده كه اميدواريم مسئولان ارشد استاني و شهرستاني نسبت به اين موضوع اهتمام ورزيده، تا همه يگانهاي حفاظت مستقر در شهرستانها با اقتدار كامل با آتش سوزيهاي احتمالي در مراتع و جنگلها مقابله کنند.

 

کد مطلب 2152531

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