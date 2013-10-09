نقش کمرنگ رسانه ها در توجه به صنعت/ اتاق بازرگانی مشکلات را رصد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ملک پوری ظهر چهارشنبه در نشست مشترک اعضاء کمیسیون صنعت و معدن و مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرک صنعتی سپهرنظرآباد، افزود: در سالهای اخیر به دلائل گوناگون صنایع همواره با مشکلات عدیده ای چون مالیات، بیمه، اشتغال، بانک، منابع انسانی و... روبرو بوده است.



عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تصریح کرد: گاهی این مسائل کوچک بوده اما به علت عدم توان شناخت آنها به معضلی بزرگ تبدیل شده و شرایط سختی را برای تولید کننده به وجود آورده است .



وی یادآور شد: مشکلات کلان نیز گاهی با شناخت اصولی و قوانین موجود و استفاده درست از آنها که اکثر صاحبان صنایع از آن بی اطلاع اند، قابل حل است.



ملک پوری با بیان اینکه چند سالی است در کشور تلاشهایی توسط ارگانها و نهادهای دولتی و خصوصی با حدود و اختیارات و توانمندیهایی برای کمک به حل این مشکلات آغاز شده، به چگونگی استقرار اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان و نقش آن در ساماندهی واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت.



وی همچنین با اشاره به اینکه 13 درصد صنایع کشور در استان البرز قرار دارد، آن را بیانگر نقش فعال این استان در اقتصاد کشور ارزیابی کرد.



رئیس کمیسیون صنعت و معدن از شکل گیری کمیسیون های گوناگون تخصصی برای بررسی علمی و کارشناسی مشکلات بخشهای مختلف اقتصادی و ارائه راهکارها در اتاق بازرگانی البرز خبر داد و یادآور شد، این مهم در اتاق بازرگانی که در واقع پارلمان بخش خصوصی تلقی می شود به عنوان استراتژی بلند مدت در دستور کار هیئت های نمایندگان قرار گرفته است.



ملک پوری اظهار داشت : کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز به عنوان یکی از کمیسیونهای مهم و قدرتمند و با وجود صنایع فراوان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در حوزه تولید و صنعت هم اکنون بسیار فعال است.



وی ، تصریح کرد : این کمیسیون به عنوان بازوی فکری و مشورتی اتاق البرز در تعامل با مجموعه مدیریتی اتاق و مدیران اقتصادی استان در تلاش بوده و ضمن بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی به صورت کارشناسی ، با ارائه نقطه نظرات مدون مشکلات بخش تولید را به مسئولین اتاق گوشزد، تا مجموعه اتاق نیز با استفاده از این مباحث تخصصی و کارشناسی، مسئولان و مدیران دولتی را در حل مشکلات و چالش های پیش و روی صنعت یاری دهد.



به گفته وی، با تشکیل اتاق نوپای البرز و آشنا شدن صنعتگران و تولید کنندگان استان با کمیسیون صنعت، فعالیتها روند صعودی به خود گرفته و فضا برای ایده های نو و نگاه جدید بیش از پیش فراهم شده است .

ملک پوری تاکید کرد : با وجود موانع و مشکلات ناشی از سیاستهای ضعیف و نادرست اقتصادی دولت وقت در حوزه تولید و صنعت ، این کمیسیون کوشیده است جهت ایجاد فضای مناسب برای همکاری با فعالان بخش خصوصی استان ، تمام توان خود را با بهره گیری از برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت به اجرا درآورد.



در این نشست که اعضاء کمیسیون صنعت و معدن و کارشناسانی از امور مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیز حضور داشتند، آرش محبی نژاد مدیر عامل شرکت پروزن (قطعه سازی خودرو) و یکی از اعضاء کمیسیون صنعت ، نقش رسانه ها را در صنعت کم رنگ دانست و اضافه کرد : حدود 43 درصد از مطالب مطبوعات کشور به مطالب متفرقه اختصاص دارد .35 درصد به اخبار سیاسی و جناحی، 10 درصد آشپزی، 10درصد ورزشی و سهم صنعت در این راستا تنها حدود 2 درصد است .



وی همچنین گفت : انتظار ما از مطبوعات تنویر افکار عمومی در ارتباط با صنعت است ، وقتی مردم با فعالیتهای صنعتی و تولیدی و سرمایه گذاری آشنا شوند، جایگاه شایسته صنعت به خوبی شناخته شده و در نتیجه سیاستهای دولت به سمت تقویت بنیه صنعت سوق داده شده و از میزان فشارها به آن نیز کاسته خواهد شد .



بر اساس این گزارش در نشست یاد شده لزوم پیگیری مسائل مربوط به اشتغال پنهان و بیمه بیکاری توسط کارگروه، برگزاری دوره های آموزشی در زمینه دارائی و بیمه در شهرک صنعتی سپهر جهت اطلاع از قوانین جاری و به منظور جلوگیری از بدهی های ناخواسته تولیدکنندگان و صنعتگران در استان به عنوان بخشی از مصوبات نشست مورد تاکید قرار گرفت .



همچنین پیگیری برگشت 3 درصد ارزش افزوده از شهرداری های مناطق به هیئات امناء شهرک های صنعتی جهت رفع مشکلات جاری شهرک ها از دیگر مصوبات این نشست بود که بر آن تاکید شد .