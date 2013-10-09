قدرت الله شمیرانی در گفتگو با مهر گفت: همایش پیاده روی خانوادگی با حضور جامعه ورزش و جوانان استان البرز و مشارکت خانواده بزرگ ناجا به مناسبت هفته نیروی انتظامی در البرز برگزار خواهد شد.
وی افزود: این همایش در روز جمعه 19 مهرماه در ساعت 7:30 صبح برگزار خواهد شد و شرکت کنندگان نیز می توانند از دو مسیر میدان آزادگان و میدان استقلال در این همایش حضور پیدا کنند.
گفتنی است مقصد این همایش میدان طالقانی می باشد.
شمیرانی خبر داد:
همایش پیادهروی خانوادگی گرامیداشت هفته نیروی انتظامی در البرز برگزار می شود
کرج – خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان البرز گفت: هم زمان با هفته نیروی انتظامی همایش پیاده روی خانوادگی با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان و نیروی انتظامی در استان البرز برگزار خواهد شد.
قدرت الله شمیرانی در گفتگو با مهر گفت: همایش پیاده روی خانوادگی با حضور جامعه ورزش و جوانان استان البرز و مشارکت خانواده بزرگ ناجا به مناسبت هفته نیروی انتظامی در البرز برگزار خواهد شد.
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