قدرت الله شمیرانی در گفتگو با مهر گفت: همایش پیاده روی خانوادگی با حضور جامعه ورزش و جوانان استان البرز و مشارکت خانواده بزرگ ناجا به مناسبت هفته نیروی انتظامی در البرز برگزار خواهد شد.



وی افزود: این همایش در روز جمعه 19 مهرماه در ساعت 7:30 صبح برگزار خواهد شد و شرکت کنندگان نیز می توانند از دو مسیر میدان آزادگان و میدان استقلال در این همایش حضور پیدا کنند.

گفتنی است مقصد این همایش میدان طالقانی می باشد.