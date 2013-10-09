به گزارش خبرنگار مهر، در زمان خسرو ابراهیمی، مدیرعامل پیشین باشگاه ذوب‌آهن، این باشگاه به دلیل مشکلات مالی از تیم‌داری در لیگ برتر بسکتبال خودداری کرد. در اواسط فصل گذشته و زمانیکه اردشیر سعدمحمدی به عنوان مدیرعامل کارخانه ذوب‌آهن منصوب شد، شایعه تیم‌داری ذوب‌آهن در لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور دوباره به گوش رسید تا در نهایت این شایعه به واقعیت پیوست.

با حضور سعید آذری که تنها چند روزی است به باشگاه ذوب‌آهن بازگشته، تیم‌داری ذوب‌آهن در لیگ برتر بسکتبال بار دیگر به تصویب هیئت مدیره باشگاه اصفهانی رسید. البته مسئولان ذوب آهن هنوز با هیچ بازیکنی قرارداد نبسته‌اند. آنها در تلاش هستند که بازیکنان باقی مانده در لیگ برتر را به خدمت بگیرند و برای تیم‌داری آماده شوند.