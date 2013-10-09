برداشت نیشکر از مزارع استان خوزستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نسیم صادقی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز برداشت محصول نیشکر اظهار کرد: هرسال همزمان با مهرماه بزرگترین عملیات منظم، متمرکز و مکانیزه کشاورزی ایران در برداشت نیشکر از مزارع نیشکر خوزستان آغاز و تا پایان فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.

وی افزود: امسال در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و هفت واحد زیر مجموعه آن و در سطح شصت و دو هزار هکتار زراعت نیشکراین شرکت مجموعا چهار میلیون و 750 هزار تن نیشکر برداشت خواهد شد که پیش بینی می شود از این میزان نیشکر بالغ بر 470 هزار تن شکر تولید شود و همچون سالیان گذشته این شرکت در رتبه بزرگترین تولید کننده شکر ایران قرار می گیرد.

صادقی عنوان کرد: روش برداشت نیشکر در شرکت توسعه نیشکر مکانیزه و عمدتا سبز بوده و با استفاده از دروگر نیشکر (هاروستر) انجام می شود. شیوه آبیاری نیز در مزارع توسعه نیشکر به شیوه هیدروفلوم بوده و راندمان آبیاری در توسعه نیشکر بالای 50 در صد است. این در حالی است که راندمان آبیاری در کشاورزی کشور بطور میانگین بین 30 تا 35 درصد است.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی تصریح کرد: در مجموع پیش بینی می شود امسال در کل استان خوزستان حدود 650 هزار تن شکر در واحدهای نیشکری استان تولید شود و استان خوزستان 60درصد تولید شکر تولیدی کشور را به خود اختصاص دهد .

صادقی عنوان کرد: واحدهای نیشکری استان خوزستان شامل هفت واحد کشت و صنعت زیر مجموعه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و کشت و صنعت کارون و هفت تپه است.

همچنین در این مراسم کریم زند مدیر عامل شرکت کشت و صنعت دهخدا نیز گفت: آغاز برداشت در واحد کشت و صنعت نیشکر دهخدا به عنوان نخستین واحد نیشکری آغاز شد.

وی افزود: این کشت و صنعت به عنوان آغاز کننده برداشت نیشکر یک میلیون تن نیشکر تولید خواهد کرد و از این میزان 100 هزار تن شکر خام تولید می کند. این شرکت در حال حاضر9 هزار و 835 هکتار سطح قابل برداشت دارد و تولید 100 هزار تن شکر در سومین دوره بهره برداری و رسیدن به ظرفیت کامل اسمی خود در سه سال، در بین کشت و صنعتهای نیشکر ایران رکورد محسوب کرد.

این کشت و صنعت در 25 کیلومتری شمال شهر اهواز واقع است و ظرفیت اشتغال دو هزار و 183 نفر را در خود ایجاد کرده است.



