هنر آن است که کار علمی برای حل مشکلات داخلی باشد/ حرکت پرشتاب علمی نباید دچار وقفه یا تردید و تنبلی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای دیدار با جوانان نخبه آنها را همچون همیشه بسیار شیرین و الهام بخش و زمینه ساز اقدام و عمل در سیاستها و برنامه ریزیها دانستند و تأکید کردند: نخبگان جوان کشور، طراحان و مهندسان پیشرفت آینده کشور هستند.

ایشان با تأکید بر اینکه سیاست پیشرفت علمی پرشتاب، سیاست بنیادی نظام اسلامی است، گفتند: مجموعه مغز متفکر کشور و نظام به این نتیجه رسیده است که اگر گذر از دشواری‌ها و خطرگاه‌ها و لغزشگاه‌ها به چند رکن نیاز داشته باشد، قطعا یکی از آنها پیشرفت علمی است.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به استعدادها و توانایی‌های بالای کشور، خاطرنشان کردند: نخبگان جوان ایرانی قادرند کشور و ملت را به قله‌های پیشرفت همه جانبه برسانند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای افزودند: استعداد نخبگان ایرانی در سطحی است که هر هدف علمی و فناوری را که زیرساخت آن در کشور وجود داشته باشد، محقق خواهند کرد.

ایشان گفتند: علت آنکه "پیشرفت علمی"، گفتمان اصلی کشور قرار گرفته این است که پیشرفت واقعی، بدون پیشرفت علمی و فناوری امکان پذیر نیست.

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: البته این پیشرفت علمی نیز باید درون‌زا و متکی به استعدادهای درونی باشد زیرا حرکت، جهش و رشد علمی از درون، زمینه ساز وزانت، اعتبار، ارزش و ابهت کشور و ملت است.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه درون‌زا بودن پیشرفت علمی، امکان تعامل محترمانه و برابر علمی و فناوری با کشورهای دیگر را فراهم می‌کند، گفتند: نخبگان جوان و همه مسئولان و ملت ایران بدانند که تمرکز اصلی جبهه ای که امروز در مقابل نظام اسلامی قرار گرفته، جلوگیری از قدرتمند شدن علمی و فناوری ایران است.

ایشان تأکید کردند: در تحلیل همه حوادث و قضایای سیاسی، اقتصادی، منطقه‌ای و بین‌المللی باید این نگاه واقع بینانه و کلان حاکم باشد که جبهه پرقدرتی در دنیا وجود دارد که نمی‌خواهد ایران اسلامی به یک کشور و ملت قدرتمند در زمینه‌های مختلف بویژه در علم و فناوری تبدیل شود.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به مقالات برخی اندیشمندان و برجستگان امریکا و غرب در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی افزودند: در این مقالات به دستگاه سیاسی غرب هشدار داده می‌شد که انقلاب اسلامی ایران به معنای تغییر یک هیأت حاکمه نیست، بلکه پیروزی انقلاب اسلامی به معنای ظهور قدرتی جدید در منطقه غرب آسیا است که ممکن است این منطقه حساس و ثروتمند را از سلطه غرب خارج و یا تسلط آنها را دچار تزلزل کند و دنیای غرب را از لحاظ تکنولوژی و علمی نیز به چالش بکشد.

ایشان تأکید کردند: بعد از گذشت بیش از سه دهه، اکنون کابوس غربی‌ها و امریکایی‌ها به واقعیت تبدیل شده و یک قدرت بزرگ ملی و منطقه‌ای سر برآورده است که فشارهای گوناگون سیاسی، اقتصادی، امنیتی و تبلیغاتی نتوانسته آن را از پا بیاندازد بلکه حتی این قدرت بزرگ زمینه ساز اثرگذاری بر ملت‌های منطقه و هویت بخشی به مسلمانان شده است.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به حوادث بسیار مهم منطقه و شمال افریقا در 2 سال گذشته و عکس العمل امریکا و غربیها به آن، تأکید کردند: بیدار شدن ملت‌ها و ایستادن با دست خالی، در مقابل رفتار تحقیر آمیز غرب و امریکا، حادثه بزرگی بود که البته بر خلاف تصور غربی‌ها، هنوز تمام نشده است.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: این حوادث، یک پیچ تاریخی بود که منطقه در حال عبور از آن است و سرنوشت آن هنوز نهایی نشده و غربی‌ها نیز نگران این حوادث هستند.

ایشان خاطرنشان کردند: این حوادث مهم به برکت انقلاب اسلامی است که از همان ابتدا بشارت دهنده ظهور یک قدرت ملی، عمیق، مؤمن، پابرجا، با استعداد، و رو به رشد و اعتلا بوده است.

رهبر انقلاب اسلامی، در تبیین عوامل استمرار این قدرت ملی، حفظ شتاب علمی کشور را، ضرورتی بسیار اساسی خواندند و خاطرنشان کردند: تحقق رسالت تاریخی انقلاب اسلامی، نیازمند آن است که حرکت پرشتاب علمی کشور از دور نیفتد و سکته، وقفه یا تردید و تنبلی در آن بوجود نیاید.

ایشان جامعه پرطراوت نخبگان، وزارت "علوم، تحقیقات و فناوری"، وزارت "بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" و معاونت علمی رئیس جمهور را 3 رکن استمرار حرکت پرشتاب علمی کشور برشمردند و با اشاره به اهمیت فراوان معاونت علمی رئیس جمهور افزودند: این معاونت و بنیاد نخبگان که زیر نظر آن است وظایف بسیار حساسی در روند پیشرفت علمی ایران بر عهده دارند.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به خدمات آقای واعظ زاده و خانم سلطان خواه مسئولان قبلی این بخش و انتصاب آقای ستاری به معاونت علمی افزودند: مسئولان جدید معاونت علمی کارها را از صفر شروع نکنند بلکه با تکیه بر کارهای برجسته انجام شده و نقاط قوت موجود به رفع نقائص، خلاها و کمبودها اقدام کنند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای، بنیاد نخبگان را به ادامه جدی کار و فراهم آوردن نشاط بیشتر علمی توصیه کردند و افزودند: اگر این هدف محقق شود نخبگان و متخصصان خارج و داخل کشور، شوق بیشتری برای حضور در ایران و فعالیت بیشتر در روند پیشرفت علمی بدست خواهند آورد.

رهبر انقلاب، همچنین نوآوری علمی را در روند پرشتاب پیشرفت کشور، بسیار مؤثر خواندند و افزودند: مسئولان وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و معاونت علمی رئیس جمهور، همه همت خود را برای گسترش نوآوری علمی بکارگیرند.

ایشان رصد دائم حرکت علمی کشور، به منظور شناخت دقیق گره‌ها و مشکلات و برطرف کردن آنها را زمینه ساز افزایش نشاط و نوآوری علمی برشمردند و افزودند: دستگاه‌های ذیربط در سطوح مختلف ستادی، علمی و اجرایی، ناهماهنگی‌ها را از بین ببرند و هماهنگ و منسجم به ایفای وظایف بپردازند.

رهبر انقلاب ایجاد مسابقه‌ای جدی، بزرگ و حقیقی در زمینه نوآوری علمی و فناوری را در دستور کار دستگاه‌های ذیربط قرار دادند و افزودند: در پایان نامه‌های مقطع دکتری، نوآوری را مورد توجه جدی و یکی از ملاک‌های ارزیابی و امتیاز دهی قرار دهید.

قانع نشدن به رشد علمی موجود از دیگر نکاتی بود که رهبر انقلاب در این دیدار بیان کردند.

ایشان افزودند: رشد و شتاب علمی ایران در مقیاس منطقه و جهان خیلی خوب است اما این، به معنای رسیدن یا حتی نزدیک شدن به هدف نیست زیرا هم در گذشته از قافله علمی جهان خیلی عقب مانده‌ایم و هم دیگر کشورها دائم به پیش می‌روند.

رهبر انقلاب با استناد به این واقعیات نتیجه گرفتند: باید با حفظ شتاب فعلی، خود را به خطوط مقدم علمی جهان برسانیم تا به یاری پروردگار و به همت جوانان و نخبگان خوش استعداد و فعال کشور، ظرف 4 یا پنج دهه به مرجع علمی جهان تبدیل شویم.

ایشان افزودند: به آینده درخشان و قابل دسترسی بیندیشیم که ایران به قله علم جهانی تبدیل شده و هرکسی بخواهد به یافته‌های جدید علمی دست یابد باید زبان فارسی را فراگیرد.

حضرت آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانشان، با انتقاد از محقق نشدن کامل پیوند علم و صنعت افزودند: با وجود فراگیر شدن این خواسته بسیار مهم، و نیاز حقیقی دانشگاه‌ها و مراکز صنعتی به یکدیگر، هنوز ارتباط کامل و منطقی میان مراکز تحقیقاتی و علمی با کارخانه‌ها و مراکز تولیدی به وجود نیامده است.

رهبر انقلاب مراجعه بیشتر و متقابل شرکت‌ها و کارخانه‌ها و مراکز علمی و دانشگاهی را ضروری دانستند و افزودند: اگر هر سال شاهد اجرای صدها پروژه تحقیقاتی داخلی و مورد نیاز مراکز صنعتی در دانشگاه‌ها باشیم رشد حقیقی علمی و فناوری محقق خواهد شد.

رهبر انقلاب در همین زمینه به یک نقطه ضعف مهم یعنی اجرای پروژه‌های مورد نیاز مراکز خارجی در برخی دانشگاه‌ها اشاره کردند و افزودند: کار علمی را که برطرف کننده نیاز خارجی‌ها باشد منع نمی‌کنیم اما هنر آن است که کار علمی و تحقیقاتی، معطوف به حل مشکلات و تأمین نیازهای داخلی باشد.

ایشان در پایان سخنانشان جامعه نخبگانی را به تقوا و توجه بیشتر به معنویت توصیه کردند و افزودند: صفای دل و نورانیت نخبگان جوان، زمینه ساز جلب رحمت الهی و آسان شدن راه پیشرفت و ارتقای علمی خواهد بود.