همایش ملی کشاورزی ارگانیک در اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیرموذن ظهر چهارشنبه در جلسه انجمن ارگانیک استان اردبیل افزود: این همایش برای اولین بار در سطح کشور به همت اتاق بازرگانی اردبیل و سازمانهای ذیربط در تابستان سال 93 برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه انجمن ارگانیک استان در حال تعیین و تبیین محورهای همایش است، ادامه داد: تلاش می شود همایش کشاورزی ارگانیک با حضور تمام فعالان و کارشناسان با بار علمی بالا اجرا شود.

به گفته پیرموذن استان اردبیل به لحاظ اینکه قطب کشاورزی کشور شناخته می شود، تولید و مصرف ارگانیک نیز از ضروریات توسعه کشاورزی آن بشمار رفته و در این زمینه باید پیشتاز باشد.

وی ادامه داد: در چند سال اخیر تشکیل کمسیون ها و انجمن های تخصصی در حوزه کشاورزی با حضور اساتید، کارشناسان و فعالان این بخش نقش مهمی در روند توسعه کشاورزی استان داشته است.

در این جلسه اعضای انجمن اصلی ارگانیک شعبه اردبیل حسین پیرموذن را به عنوان رئیس، داور حسن پناه به عنوان دبیر علمی و شهرام محمدی را به عنوان دبیر اجرایی اولین همایش "کشاورزی ارگانیک،امنیت غذایی وتولید غذای سالم" انتخاب کردند.

در پایان نحوه برگزاری و برنامه ریزی، محورهای همایش و نحوه اسکان مهمانان و هماهنگی با سازمان جهاد کشاورزی و سازمانهای دیگر بررسی و تبیین شد.