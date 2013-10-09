45 هیئت ورزشی در قم فعال است/ تلاش برای افزایش نشاط اجتماعی

سیدمهدی غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با پیگیری امور مربوط به توسعه ورزش همگانی و قهرمانی، تلاش برای ارتقاء دانش نیروی انسانی مرتبط با ورزش از طریق آموزش‌های مختلف و ایجاد امکانات سخت افزاری و نرم افزاری تلاش می‌کنیم ماموریت خود را به خوبی انجام بدهیم.

وی ادامه داد: برخورداری مردم از امکانات اولیه و فضای مناسب برای ورزش کردن یکی از مهمترین اقداماتی است که ما در راستای تحقق آن وظیفه داریم و در این زمینه سعی کردیم با برنامه های متنوعی که در طول سال پیش بینی می شود، زمینه حضور مردم در ورزش را به خوبی فراهم کنیم.

معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان قم افزود: نزدیک به 45 هیئت ورزشی فعال تحت پوشش اداره کل ورزش و جوانان در بخش های قهرمانی، همگانی و آموزش اقدامات خوب و قابل توجهی را برای علاقمندان به ورزش انجام می دهند.

وی یادآور شد: در طول سال برنامه های متنوعه به مناسبت های مختلف سال نظیر همایش های بزرگ پیاده روی خانوادگی، دوچرخه سواری، دو همگانی و کوهروی در مناطق و بخش های مختلف قم پیش بینی می شود تا مردم با حضور در این برنامه ها از نشاط اجتماعی برخوردار شوند.

غیاثی تاکید کرد: خوشبختانه در بسیاری از مواقع شهروندان خوب و فهیم هم استانی در مواجهه با مدیریت و معاونین اداره کل ورزش و جوانان درخواست های خود را برای تکرار برنامه های متنوع ورزش همگانی اعلام می کنند که این نشان از رضایت عمومی مردم از فعالیت های این اداره کل در تلاش برای جذب میزان مشارکت مردم در فعالیت های ورزشی دارد.

وی خاطرنشان کرد: ما نیز در تعامل با سایر دستگاه ها و ارگان های دولتی استان قم سعی می کنیم با برگزاری جلسات مختلف هماهنگی و کارشناسی، راهکارهای مختلف برای توسعه ورزش استان قم را بررسی کرده و امکانات خوب و جدیدتری را برای ورزش در اختیار مردم قرار بدهیم.

معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان قم در ادامه از برگزاری جلسه ای با عنوان کمیته ارتقاء نشاط اجتماعی و رضایت عمومی به منظور بررسی برنامه های توسعه ورزش همگانی در این اداره کل خبر داد و افزود: این جلسه تحت عنوان کمیته ورزش استان قم برگزار می‌شود.

وی یاد آور شد: این جلسه روز پنجشنبه هجدهم مهر ماه در حالی در محل سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان برگزار خواهد شد که از نماینده تام الاختیار دستگاه های دولتی نیز دعوت به عمل آمده تا در خصوص چهار موضوع در آن بحث و تبادل نظر کنیم.

غیاثی افزود: در این جلسه برنامه های هفته تربیت بدنی دستگاه های عضو کمیته، مسابقات کارکنان دولت، موضوع مشارکت دستگاه های استان در امر توسعه و ترویج ورزش همگانی استان و گزارش مکتوب مرتبط با آمار و اطلاعات اوقات فراغت بر مبنای تعداد شرکت کنندگان، تعداد برنامه ها، تعدادعوامل اجرایی به تفکیک جنس وسن جوانان مشمول اوقات فراغت از 15 تا 29 سال بررسی می شود.