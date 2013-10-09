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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۵:۱۱

برای دومین بار صورت می گیرد/

گردهمایی انسان شناسی و فرهنگ برگزار می شود

گردهمایی انسان شناسی و فرهنگ برگزار می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: دومین گردهمایی موسسه انسان شناسی و فرهنگ به مناسبت ورود به نهمین سال فعالیت این موسسه با حضور سه فعال خوزستانی از جمله خبرنگار مهر در خوزستان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور اعضای این موسسه و سایت انسان شناسی و فرهنگ و دکتر ناصر فکوهی مدیر انسان شناسی و فرهنگ، محمد امین قانعی راد رئیس انجمن جامعه شناسی کشور و دیگر متخصصان علوم اجتماعی برپا می شود.

گردهمایی انسان شناسی و فرهنگ پنج شنبه 18 مهر ماه 1392، از ساعت 16 تا 19 در فرهنگ سرای فردوس تهران برگزار می شود.

سید محمد آل مهدی، نسیم خواجه زاده و قاسم منصور آل کثیر( خبرنگار مهر در استان خوزستان) از نویسندگان و فعالان حوزه اجتماعی فرهنگ خوزستان و فرهنگ عرب به عنوان اعضای این موسسه در این مراسم دعوت شده اند.

در این مراسم ناصر فکوهی، مدیر انسان شناسی و فرهنگ با عنوان «رسالت و چشم اندازهای انسان شناسی و فرهنگ» و محمد امین قانعی راد رئیس انجمن جامعه شناسی، با عنوان «دموکراتیک شدن فرهنگ» به سخنرانی می پردازند.

 

 

 

 

کد مطلب 2152566

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