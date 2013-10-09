گردهمایی انسان شناسی و فرهنگ برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور اعضای این موسسه و سایت انسان شناسی و فرهنگ و دکتر ناصر فکوهی مدیر انسان شناسی و فرهنگ، محمد امین قانعی راد رئیس انجمن جامعه شناسی کشور و دیگر متخصصان علوم اجتماعی برپا می شود.

گردهمایی انسان شناسی و فرهنگ پنج شنبه 18 مهر ماه 1392، از ساعت 16 تا 19 در فرهنگ سرای فردوس تهران برگزار می شود.

سید محمد آل مهدی، نسیم خواجه زاده و قاسم منصور آل کثیر( خبرنگار مهر در استان خوزستان) از نویسندگان و فعالان حوزه اجتماعی فرهنگ خوزستان و فرهنگ عرب به عنوان اعضای این موسسه در این مراسم دعوت شده اند.

در این مراسم ناصر فکوهی، مدیر انسان شناسی و فرهنگ با عنوان «رسالت و چشم اندازهای انسان شناسی و فرهنگ» و محمد امین قانعی راد رئیس انجمن جامعه شناسی، با عنوان «دموکراتیک شدن فرهنگ» به سخنرانی می پردازند.