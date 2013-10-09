رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارشاد نظرات اصحاب رسانه را شنید

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست هم‌اندیشی اصحاب رسانه و دبیران فرهنگی و هنری خبرگزاری‌ها و مطبوعات با بابک دربیکی مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز در محل هتل ارم برگزار شد.



بابک دربیکی، هدف از برگزاری این نشست را تسهیل تعامل سازنده بین روابط عمومی وزارت ارشاد با رسانه ها دانست و گفت: معتقدم گفتگوی مستقیم تنها راه هم‌اندیشی و هم‌افزایی روابط عمومی با رسانه‌هاست که منجر به ارتقای سطح آگاهی و هماهنگیهای لازم برای همکاریهای آتی خواهد شد.

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارشاد با اشاره به اینکه رسانه‌ها وظایف خطیر و سنگینی بر عهده دارند، بر تعامل دائمی آنها با روابط عمومی این وزارتخانه تاکید کرد و افزود: درصدد هستیم با تداوم اینگونه نشست‌ها و نیز تدوین نظام جامع اطلاع‌رسانی و تشکیل شورای سیاستگذاری رسانه‌ای، در جهت هم‌افزایی بیشتر گام برداریم.

مشاور وزیر ارشاد با بیان اینکه علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همواره بر تعامل با رسانه‌ها تاکید دارد، از اصحاب رسانه خواست با همیاری، همفکری و همراهی زمینه تعامل سازنده‌تر در این زمینه را فراهم کنند.

دربیکی همچنین بر احترام به استقلال و جریان آزاد اطلاع رسانی تاکید کرد و گفت: درصدد هستیم فارغ از هر گرایش، دیدگاه و وابستگی حزبی، با همدلی و هماهنگی در جهت ترویج و معرفی فرهنگ اصیل اسلامی - ایرانی گام برداریم.

در ادامه این نشست برخی دبیران بخش فرهنگی و هنری خبرگزاری‌ها و مطبوعات به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند و همچنین مقرر شد این نشست‌ها استمرار یابد و به طور دوره‌ای برگزار شود.